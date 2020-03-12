Новости 12 марта: коронавирус и Украина, презентация Сивохо, закрытые Штаты Америки

В Украине еще два человека заболели коронавирусом, ветераны Азова толкнули Сивохо на пол и сорвали его презентацию, США приостанавливают сообщение с Европой из-за коронавируса — актуальные новости 12 марта.

О новых случаях коронавируса

В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса — у мужчины из Черновицкой области, жена которого недавно вернулась из Италии, и у женщины пенсионного возраста из Житомирской области.

Таким образом в Украине уже 3 подтвержденных случая заболевания.

О Сивохо

Ветераны полка "Азов" вытолкали советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе из-за слов о "внутреннем конфликте".

Позднее в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт — он написал, что нападавшим на него людям нужен не мир, а война, потому что на ней можно заработать.

Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо.

Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия активистов недопустимыми.

Нацкорпус подал в СБУ заявление о государственной измене — там отмечают, что формулировка "по примирению и единству" с оккупантом является противозаконной.

О США

Президент США Дональд Трамп заявил о закрытии на месяц транспортного сообщения с Европой — ограничение не коснется Великобританию.

"Коронавирус – это глобальный кризис, который требует сотрудничества, а не односторонних действий" — ЕС резко раскритиковал США за введение запрета на въезд для стран Шенгена.

О "УП. Стрічка"

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