Новости 12 марта: коронавирус и Украина, презентация Сивохо, закрытые Штаты Америки
В Украине еще два человека заболели коронавирусом, ветераны Азова толкнули Сивохо на пол и сорвали его презентацию, США приостанавливают сообщение с Европой из-за коронавируса — актуальные новости 12 марта.
О новых случаях коронавируса
В Украине зафиксировали два новых случая коронавируса — у мужчины из Черновицкой области, жена которого недавно вернулась из Италии, и у женщины пенсионного возраста из Житомирской области.
Таким образом в Украине уже 3 подтвержденных случая заболевания.
О Сивохо
Ветераны полка "Азов" вытолкали советника секретаря СНБО Сергея Сивохо с его собственной презентации "Национальной платформы примирения и единства" на Донбассе из-за слов о "внутреннем конфликте".
Позднее в Facebook Сивохо прокомментировал конфликт — он написал, что нападавшим на него людям нужен не мир, а война, потому что на ней можно заработать.
Полиция задержала 15 человек, которые напали на Сивохо.
Секретарь СНБО Алексей Данилов назвал действия активистов недопустимыми.
Нацкорпус подал в СБУ заявление о государственной измене — там отмечают, что формулировка "по примирению и единству" с оккупантом является противозаконной.
О США
Президент США Дональд Трамп заявил о закрытии на месяц транспортного сообщения с Европой — ограничение не коснется Великобританию.
"Коронавирус – это глобальный кризис, который требует сотрудничества, а не односторонних действий" — ЕС резко раскритиковал США за введение запрета на въезд для стран Шенгена.
О "УП. Стрічка"
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