Головні новини четверга і ночі: коронавірус в Україні, презентація Сивохо
В Україні ще дві людини захворіли на коронавірус, ветерани "Азова" штовхнули Сивохо на підлогу і зірвали його презентацію, США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус — актуальні новини 12 березня.
Про нові випадки коронавірусу
В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусу — у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого нещодавно повернулася з Італії, та у жінки пенсійного віку з Житомирщини.
Жінка з Житомирщини, в якої діагностували коронавірус, 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.
В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.
Таким чином в Україні вже 3 підтверджені випадки захворювання.
Про Сивохо
Ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі через слова про "внутрішній конфлікт".
Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт — він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.
Поліція затримала 15 осіб, які напали на Сивоху.
Секретар РНБО Олексій Данілов назвав дії активістів неприпустимими.
Нацкорпус подав до СБУ заяву про державну зраду — там зазначають, що формулювання "щодо примирення і єдності" з окупантом є протизаконним.
Про США
Президент США Дональд Трамп заявив закриття на місяць транспортного сполучення з Європою — обмеження не стосуватиметься Великої Британії.
"Коронавірус – це глобальна криза, яка вимагає співпраці, а не односторонніх дій" — ЄС різко розкритикував США за введення заборони на в’їзд для країн Шенгену.
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