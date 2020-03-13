Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Головні новини четверга і ночі: коронавірус в Україні, презентація Сивохо

П'ятниця, 13 березня 2020, 07:00

В Україні ще дві людини захворіли на коронавірус, ветерани "Азова" штовхнули Сивохо на підлогу і зірвали його презентацію, США призупиняють сполучення з Європою через коронавірус — актуальні новини 12 березня.

Про нові випадки коронавірусу

В Україні зафіксували два нових випадки коронавірусу — у чоловіка з Чернівецької області, дружина якого нещодавно повернулася з Італії, та у жінки пенсійного віку з Житомирщини.

Жінка з Житомирщини, в якої діагностували коронавірус, 8 березня була в церкві, хоча перші симптоми хвороби у неї проявилися 3 березня.

В райцентрі Радомишль, в якому у жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, вводять надзвичайний стан.

Таким чином в Україні вже 3 підтверджені випадки захворювання.

Про Сивохо

Ветерани полку "Азов" виштовхали радника секретаря РНБО Сергія Сивохо з його власної презентації "Національної платформи примирення та єдності" на Донбасі через слова про "внутрішній конфлікт".

Пізніше у Facebook Сивохо прокоментував конфлікт — він написав, що нападникам на нього потрібен не мир, а війна, тому що на ній можна заробити.

Поліція затримала 15 осіб, які напали на Сивоху.

Секретар РНБО Олексій Данілов назвав дії активістів неприпустимими.

Нацкорпус подав до СБУ заяву про державну зраду — там зазначають, що формулювання "щодо примирення і єдності" з окупантом є протизаконним.

Про США

Президент США Дональд Трамп заявив закриття на місяць транспортного сполучення з Європою — обмеження не стосуватиметься Великої Британії.

"Коронавірус – це глобальна криза, яка вимагає співпраці, а не односторонніх дій" — ЄС різко розкритикував США за введення заборони на в’їзд для країн Шенгену.

Про "УП. Стрічка"

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал. Кожен день ми публікуємо у ньому найважливіші та найцікавіші новини України та світу.

Клікайте сюди, щоб завжди бути в курсі першими.

Про інші важливі новини

Американський актор Том Генкс та його дружина захворіли на коронавірус.

УЄФА планує перенести Євро-2020 на 2021 рік через коронавірус.

У Києві знайшли мертвим директора кінотеатру "Флоренція" із травмами голови.

Київрада прийняла рішення, яке розблоковує запуск 4G на всіх станціях столичного метро.

НБУ продав банкам $350 млн, щоб утримати гривню від сильної девальвації.

Рада національної безпеки і оборони 13 березня проведе засідання, на якому обговорять подальші заходи для боротьби із поширенням коронавірусу в Україні.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Останні новини
07:29
У ЄС розглянуть питання заморожених коштів для Польщі, де змінився уряд
07:23
На Авдіївському напрямку значно зросла кількість ворожих атак − Генштаб
06:48
У Росії заявили про атаку українських БпЛА на дві області
06:02
Бої за Авдіївку: росіяни незначно, але просуваються вперед – ISW
05:02
Росіяни гатили по Сумщині з мінометів, АГС, скинули 7 мін
04:18
МВС Росії оголосило Буданова в розшук
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
оновленоРосіяни заявили про збиття безпілотників, які нібито "летіли на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
Усі новини...
Реклама: