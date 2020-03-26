Головні новини середи і ночі: продовження карантину, нові смерті від COVID-19

Кабмін продовжив карантин до 24 квітня і ввів надзвичайну ситуацію, МОЗ підтвердив ще дві смерті від коронавірусу — актуальні новини 25 березня.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Про нові смерті

У Тернополі помер 68-річний житель області, в якого виявили коронавірусну хворобу COVID-19.

На Івано-Франківщині від коронавірусу померла жінка. До того як звернутись в лікарню вона займалась самолікуванням та померла через добу після госпіталізації.

Також жертвою хвороби стала 76-річна мешканка Конотопського району Сумської області, в якої 25 березня експрес-тест на COVID-19 дав позитивний результат. Вона померла у лікарні.

За останніми даними, в Україні зафіксовано 145 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 5 летальних, 1 пацієнт одужав.

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