Главные новости среды и ночи: продолжение карантина, новые смерти от COVID-19
Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел чрезвычайную ситуацию, Минздрав потвердил две новые смерти от коронавируса — актуальные новости 25 марта.
О карантине
Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.
О новых смертях
В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.
На Ивано-Франковщине от коронавируса умерла женщина. Прежде чем обратиться в больницу она занималась самолечением и погибла через сутки после госпитализации.
Также жертвой болезни стала 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. Она умерла в больнице.
По последним данным, в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.
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