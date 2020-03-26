Главные новости среды и ночи: продолжение карантина, новые смерти от COVID-19

Кабмин продлил карантин до 24 апреля и ввел чрезвычайную ситуацию, Минздрав потвердил две новые смерти от коронавируса — актуальные новости 25 марта.

О карантине

Кабинет министров продлил карантин до 24 апреля и ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны.

О новых смертях

В Тернополе умер 68-летний житель области, у которого обнаружили коронавирусную болезнь COVID-19.

На Ивано-Франковщине от коронавируса умерла женщина. Прежде чем обратиться в больницу она занималась самолечением и погибла через сутки после госпитализации.

Также жертвой болезни стала 76-летняя жительница Конотопского района Сумской области, у которой 25 марта экспресс-тест на COVID-19 дал положительный результат. Она умерла в больнице.

По последним данным, в Украине зафиксированы 145 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел.

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