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Новини 27 березня: коронавірус у прем’єра Британії, Венедіктова та реванш

П'ятниця, 27 березня 2020, 20:34
Новини 27 березня: коронавірус у прем’єра Британії, Венедіктова та реванш

У прем’єра Британії виявили коронавірус, Венедіктова усунула Трепака від справи Гандзюк та інших — актуальні новини 27 березня.

Про Джонсона та інших

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

Серед співробітників адміністрації Путіна виявили людей з підозрами на коронавірус — один випадок зараження підтвердив Пєсков.

На коронавірус також захворів соліст німецького рокгурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

У начальника поліції Києва Андрія Крищенка, трьох поліцейських та одного курсанта підтвердився позитивний діагноз на коронавірус.

Про Венедіктову

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Пізніше вона заявила, що відставка Трепака – його рішення, а група прокурорів у справі Гандзюк залишається та ж сама.

Сам Трепак стверджує, що його відсторонення відбулося тоді, коли слідство вийшло на фінішну пряму.

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"Українська правда" у Threads

Теми: Велика Британіякоронавірусепідемія
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