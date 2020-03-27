Новини 27 березня: коронавірус у прем’єра Британії, Венедіктова та реванш

У прем’єра Британії виявили коронавірус, Венедіктова усунула Трепака від справи Гандзюк та інших — актуальні новини 27 березня.

Про Джонсона та інших

У прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона виявили коронавірус.

Серед співробітників адміністрації Путіна виявили людей з підозрами на коронавірус — один випадок зараження підтвердив Пєсков.

На коронавірус також захворів соліст німецького рокгурту Rammstein Тілль Ліндеманн.

У начальника поліції Києва Андрія Крищенка, трьох поліцейських та одного курсанта підтвердився позитивний діагноз на коронавірус.

Про Венедіктову

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова усунула свого заступника Віктора Трепака від усіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк.

Пізніше вона заявила, що відставка Трепака – його рішення, а група прокурорів у справі Гандзюк залишається та ж сама.

Сам Трепак стверджує, що його відсторонення відбулося тоді, коли слідство вийшло на фінішну пряму.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Після заяви Зеленського про закриття кордонів зріс пасажиропотік через державний кордон, особливо громадян без транспортних засобів.

Міністрів охорони здоров’я Іллю Ємця і фінансів Ігоря Уманського можуть скоро звільнити — джерела.

Суд заарештував ексміністра закордонних справ Леоніда Кожару, підозрюваного у вбивстві колишнього керівника телеканалу "Інтер" Сергія Старицького.

Співачка MARUV не може повернутися з Москви до Києва через закриті кордони і карантин — артистка назвала українське консульство конченим.

Іспанія відправила назад швидкі тести на діагностування коронавірусу китайському виробнику Shengzhen Bioeasy Biotechnology — вони виявилися ненадійними. Про купівлю для Києва швидких тестів саме цієї компанії повідомляв Кличко.

Львівська ОДА спільно зі львівським IT-кластером впроваджує програму масового тестування населення на коронавірус.