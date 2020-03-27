Новости 27 марта: коронавирус у премьера Британии, Венедиктова и реванш
У премьера Британии обнаружили коронавирус, Венедиктова отстранила Трепака от дела Гандзюк и других — актуальные новости 27 марта.
О Джонсоне и других
У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обнаружили коронавирус.
Среди сотрудников администрации Путина выявили людей с подозрением на коронавирус — один случай заражения подтвердил Песков.
Коронавирусом также заболел солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн.
У начальника полиции Киева Андрея Крищенко, трех полицейских и одного курсанта подтвердился положительный диагноз на коронавирус.
О Венедиктовой
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отстранила своего заместителя Виктора Трепака от всех дел, расследованием которых занимается Служба безопасности, в том числе, о нападении на активистку Екатерину Гандзюк.
Позднее она заявила, что отставка Трепака – его решение, а группа прокуроров в деле Гандзюк остается та же.
Сам Трепак утверждает, что его отстранение произошло тогда, когда следствие вышло на финишную прямую.
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