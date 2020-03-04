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Гончарук може відкликати заяву в суд, навіть якщо її не писав – ОАСК

Середа, 4 березня 2020, 10:42
Гончарук може відкликати заяву в суд, навіть якщо її не писав – ОАСК

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук може написати заяву про відкликання позовної заяви до Окружного адмінсуду, навіть якщо він її туди не писав і не надсилав.

Джерело: коментар судді-спікера ОАСК Богдана Саніна "Українській правді"

Пряма мова: "Суддя буде приймати рішення, або суддя повертає заяву, умовно кажучи, залишає без розгляду. Далі є можливість її розглянути. Розглядає її у двох варіантах, або без виклику осіб, або з викликами осіб. 

Яке рішення може прийняти суддя: або задовольнити, або відмовити, або задовольнити частково. Позиції, які там зазначені: заборонити включати у порядок денний, виносити на голосування, голосувати і оголошувати".

Деталі: Суддя-спікер розповів, що Гончарук може надіслати звернення в ОАСК про відкликання позовної заяви навіть якщо він її не писав: "Може прийти він чи його представник. Уповноважена особа з довіреністю від фізичної особи Гончарука хай приходить, хай відкликає. З адвокатом укладається договір – це справа 5 хвилин. Гончарук може написати заяву або адвокат може приїхати відкликати заяву про забезпечення позову і все, питань немає".

Санін повідомив, що за розподілом, суддею по справі буде Клименчук Наталія. Дати засідання суддя ще не призначала, але має це зробити до кінця робочого дня.

За його словами, у заяві про забезпечення позовної заяви, йдеться не лише про Гончарука, але й про міністрів його уряду. Вимагалося, аби ВР не вирішувала питань і щодо звільнення інших урядовців.

Якщо суддя прийме рішення про виклик сторін, то у суд викличуть позивача, відповідача і вказану третю особу. У цьому випадку, йдеться про Гончарука, главу ВР Дмитра Разумкова та президента Володимира Зеленського.

У суді уточнили, що не займаються достеменною верифікацією особи заявника, оскільки в канцелярію суду надходять тисячі позовів.

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Що цьому передувало:

  • 3 березня пресслужба ОАСК повідомила, що суду надійшла заява від імені Гончарука, в якій він вимагає заборонити парламенту розглядати його відставку.
  • Прессекретар Гончарука Діана Давітян заявила УП, що це неправда. Згодом таку ж інформацію оприлюднили на сайті Кабміну.
  • Після цього всього з сайту ОАСК видалили інформацію про нібито позов Гончарука, а глава суду Павло Вовк повідомив, що не знає, хто подав позов в ОАСК від імені прем'єра.

Альона Мазуренко, УП
Теми: ГончарукОАСКзвільненняпрем'єрсуд
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