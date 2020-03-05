Уряд продовжить конструктивну співпрацю з МВФ – Шмигаль

Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба КМУ

Пряма мова: "Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання - це наша спільна мета".

Деталі: Він також зазначив, що уряд готовий до нових викликів та буде активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом.

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