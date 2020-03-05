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Уряд продовжить конструктивну співпрацю з МВФ – Шмигаль

Четвер, 5 березня 2020, 22:59
Уряд продовжить конструктивну співпрацю з МВФ – Шмигаль

Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України.

Джерело: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, якого цитує пресслужба КМУ

Пряма мова: "Зміна уряду означає, що ми хочемо ще більш якісних та швидких реформ в Україні. Уряд продовжить зважену фіскальну політику та конструктивну співпрацю з Міжнародним валютним фондом й іншими кредиторами України. Досягнення довгострокового добробуту громадян України та стале економічне зростання - це наша спільна мета".

Деталі: Він також зазначив, що уряд готовий до нових викликів та буде активніше просуватись на шляху реформ та інтеграції з Європейським Союзом.

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Передісторія

  • 4 березня Верховна Рада звільнила Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра на підставі поданої ним заяви. Це означає автоматичну відставку усього Кабміну.
  • Цього ж дня Верховна Рада 291 голосом проголосувала за призначення прем’єр-міністром в.о. віцепрем’єра Дениса Шмигаля.
  • Згодом народним депутатам в Раді роздали подання на призначення міністрами в кабінеті новобраного прем’єра Дениса Шмигаля. У списку було 15 прізвищ. 
  • Фракції "Голос" та "Європейська солідарність" наполягали на необхідності призначати міністрів окремо, а не в комплексі, "пакетом". Зокрема, голова фракції "Голос" Сергій Рахманін заявив, що не розуміє, як Кабмін долатиме проблеми без економічного блоку.
  • Але попри це ввечері 4 березня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу уряду.

Теми: Шмигаль МВФ
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