Правительство продолжит конструктивное сотрудничество с МВФ - Шмыгаль

Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба КМУ

Прямая речь: "Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост - это наша общая цель".

Детали: Он также отметил, что правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

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