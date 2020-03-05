Правительство продолжит конструктивное сотрудничество с МВФ - Шмыгаль

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Четверг, 5 марта 2020, 23:59

Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины.

Источник: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, которого цитирует пресс-служба КМУ

Прямая речь: "Смена правительства означает, что мы хотим еще более качественных и быстрых реформ в Украине. Правительство продолжит взвешенную фискальную политику и конструктивное сотрудничество с Международным валютным фондом и другими кредиторами Украины. Достижение долгосрочного благосостояния граждан Украины и устойчивый экономический рост - это наша общая цель".

Детали: Он также отметил, что правительство готово к новым вызовам и будет активнее продвигаться на пути реформ и интеграции с Европейским Союзом.

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Предыстория:

  • 4 марта Верховная Рада уволила Алексея Гончарука с поста премьер-министра на основании поданного им заявления. Это означает автоматическую отставку всего Кабмина.
  • В этот же день Верховная Рада 291 голосом проголосовала за назначение премьер-министром и.о. вице-премьера Дениса Шмыгаля. 
  • Позже народным депутатам в Раде раздали представление на назначение министрами в кабинете новоизбранного премьера Дениса Шмыгаля. В списке было 15 фамилий. 
  • Фракции "Голос" и "Европейская солидарность" настаивали на необходимости назначать министров отдельно, а не в комплексе, "пакетом". В частности, председатель фракции "Голос" Сергей Рахманин заявил, что не понимает, как Кабмин будут справляться с проблемами без экономического блока.
  • Но, несмотря на это, вечером 4 марта Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава правительства. 

Темы: Шмыгаль МВФ


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