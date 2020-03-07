Суд у справі MH17 ще не знає, скільки буде свідків

Суд у справі про катастрофу MH17, який починається 9 березня в Нідерландах, ще не знає, скільки свідків буде заслухано.

Джерело: відповідальна за роботу зі ЗМІ під час процесу по МН17 суддя Йоланда Вейннобел в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", представництво ЄС в Україні

Пряма мова: "Нам іще невідомо, як багато свідків – ми почуємо про це тільки при розгляді справи по суті в суді. Нам відомо, що існує кілька анонімних свідків. Але скільки їх – нам теж невідомо. Якщо ці свідки будуть давати свідчення, і вони перебувають під захистом, бажаючи залишатися анонімними, то тоді їх опитає суддя, який веде слідство – це суддя, який відповідальний за розслідування до того, як справа надійде до суду".

Деталі: Вейннобел зазначила, що саме суд буде приймати рішення, чи буде свідок мати статус анонімного свідка, встановивши, чи є для цього підстави.

Вона також повідомила, що акредитацію для висвітлення судового процесу запросило понад 400 представників медіа, в той час як для преси в суді зарезервовано 15 місць.

Пряма мова: "У залі суду зарезервовано 25 місць для родичів, 15 – для преси, ще один ряд зареєстрований для родичів, які грають в суді певну роль – у них є право виступити в суді і розповісти про свої страждання, у них також є право заявити про відшкодування збитків, і є ряд для адвокатів та підсудних. Крім того, в цій залі є публічна трибуна – там будуть перебувати міжнародні спостерігачі, яких уже зареєстровано 65".

Деталі: Водночас у заяві Високого представника ЄС від імені Євросоюзу щодо початку судового процесу у справі збиття рейсу MH17 йдеться, що Європейський Союз вкотре висловлює цілковиту впевненість у незалежності та професіоналізмі судової процедури.

Дослівно: "У час, коли триває кримінальне розслідування Спільної слідчої групи (JIT), Євросоюз закликає усі держави, включно із Російською Федерацією, повністю співпрацювати зі слідством згідно з Резолюцією Ради Безпеки ООН 2166".

Що передувало: Раніше повідомлялося, що особи 13 свідків у справі про збитий на Донбасі в 2014 році Боїнг малазійських авіаліній МН17 будуть збережені в таємниці, оскільки їхнє здоров'я та безпека знаходяться під загрозою.

Об'єднана слідча група (JIT) з розслідування катастрофи літака рейсу MH17 має свідка, який бачив, як ракету запустили по малайзійському Боїнгу.

Глава JIT Фред Вестербеке повідомив, що у слідства немає сумнівів у тому, що літак був збитий ракетною системою "Бук" 53-ї бригади збройних сил РФ.

3 лютого прокуратура Нідерландів пред'явила звинувачення чотирьом фігурантам і викликала їх для слідчих дій.

Йдеться про Сергія Дубинського (позивний "Хмурий"), Ігоря Гіркіна (позивний "Стрелок"), Олега Пулатова (позивний "Гюрза"), Леоніда Харченка (позивний "Кріт").

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