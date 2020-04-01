COVID-19: українці вважають реакцію Зеленського ефективною, щодо Шмигаля – вагаються

3375 переглядів
Середа, 1 квітня 2020, 13:34

Понад 50% українців вважають, що президент Володимир Зеленський ефективно відреагував на загрозу поширення коронавірусу в Україні, водночас щодо прем’єра Дениса Шмигаля – 44% не змогли відповісти.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" 25-30 березня

Дослівно: "56% опитаних вважають реакцію президента Володимира Зеленського на загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні ефективною, 30% – дають протилежні оцінки.

Щодо ефективності дій прем’єр-міністра Д.Шмигаля, то 44% опитаних було важко відповісти на це питання. 30% – оцінили його дії як ефективні, 26% – як неефективні".

Деталі: Стосовно Міністерства охорони здоров’я, то 38% опитаних вважають дії відомства ефективними, 46% – неефективними. Щодо Міністерства внутрішніх справ – 37% вважають дії відомства ефективними, 33% – неефективними, 30% – не змогли оцінити.

 

Відзначається, що за останні два тижня оцінки ефективності дій зазначених інституцій стосовно реакції на загрозу коронавірусу зросли.

 

Опитування проводилося у дві хвилі (I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня) серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.).

Помилка репрезентативності не більше 4%.

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Тестувати, щоб вижити. Що не так в Україні з тестуванням на коронавірус

Передісторія:

  • Станом на 10.00 1 квітня в Україні загалом підтвердили 669 випадків з них 17 випадків – летальні, 10 людей одужали.
  • Станом на ранок 1 квітня у світі з 860 793 випадків захворювання 178 378 осіб одужали та 42 354 померло від ускладнень, спричинених хворобою. 
  • 25 березня Кабінет міністрів продовжив карантин до 24 квітня та запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території країни.

Українська правда
Теми: опитування Covid-2019 коронавірус Шмигаль Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
35% українців під час карантину працюють у звичному режимі, 29% дистанційно – опитування 1 квітня 2020, 13:37
Коронавірус: кожен третій не хоче, аби українців повертали після закриття кордонів 1 квітня 2020, 13:06
Половина українців не проти надзвичайного стану, більшість за комендантську годину 1 квітня 2020, 12:58
Усі новини
Головні новини
У Зеленського подумують посилити карантин до режиму "всі в масках"
Кабмін введе ще більше обмежень на пересування через COVID-19
1 квітня. No time to die: Світовий рекорд смертності, в Росії тисяча хворих за 2 дні, у Туркменістані коронавірус заборонили
Коронавірус: в Україні 669 людей захворіли з них 17 померли
Усі новини
думка

Чи могли ви вже перехворіти на коронавірус раніше?

посміхніться!

10 оригінальних методів боротьби з коронавірусом