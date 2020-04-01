COVID-19: українці вважають реакцію Зеленського ефективною, щодо Шмигаля – вагаються

Понад 50% українців вважають, що президент Володимир Зеленський ефективно відреагував на загрозу поширення коронавірусу в Україні, водночас щодо прем’єра Дениса Шмигаля – 44% не змогли відповісти.

Джерело: результати опитування соціологічної групи "Рейтинг" 25-30 березня

Дослівно: "56% опитаних вважають реакцію президента Володимира Зеленського на загрозу розповсюдження коронавірусу в Україні ефективною, 30% – дають протилежні оцінки.

Щодо ефективності дій прем’єр-міністра Д.Шмигаля, то 44% опитаних було важко відповісти на це питання. 30% – оцінили його дії як ефективні, 26% – як неефективні".

Деталі: Стосовно Міністерства охорони здоров’я, то 38% опитаних вважають дії відомства ефективними, 46% – неефективними. Щодо Міністерства внутрішніх справ – 37% вважають дії відомства ефективними, 33% – неефективними, 30% – не змогли оцінити.

Відзначається, що за останні два тижня оцінки ефективності дій зазначених інституцій стосовно реакції на загрозу коронавірусу зросли.

Опитування проводилося у дві хвилі (I хвиля: 25-27 березня, ІІ хвиля: 28-30 березня) серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу методом телефонного інтерв'ю на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибіркова сукупність: I хвиля 1000 респондентів (25-27 березня 2020 р.), ІІ хвиля 1000 респондентів (28-30 березня 2020 р.).

Помилка репрезентативності не більше 4%.

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