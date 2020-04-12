12 квітня. No time to die: У США оголосили  режим стихійного лиха, Москву закрили, Єрусалим розмежували

Офіційні дані, актуальні на 13:00 12 квітня

Карантин в Україні триває 32-ий день.

Стратегію виходу з карантину мають презентувати вже наступного тижня. Над нею працює Рада з питань економічного розвитку, до якої увійшли міністр економіки, торгівлі та сільського господарства, радник президента, науковці та представник компанії, що надає консультації щодо інвестицій.

Сьогодні католики святкують Великдень, а православні – Вербну неділю. Церкви проводять богослужіння онлайн та закликають прихожан долучатися до них з дому.

Україна. Другий день кількість видужавших перевищує кількість летальних випадків

Всього в Україні випадків коронавірусу:

встановлених випадків – 2 777

померлих – 83

одужали – 89, зокрема 7 медпрацівників.

Серед хворих найбільше жінок (54%) та людей віком 30-69 років (75%).

Летальні випадки зареєстрували вже у 18 областях. Найбільше в Івано-Франківській – померли 17 людей.

Загалом серед померлих переважають люди від 50 років (їх 85,5%). Люди віком 60+, яких зараховують до найвищої групи ризику, складають 65% усіх померлих з коронавірусною хворобою.

82% померлих від коронавірусу мали хронічні хвороби.

"Після приєднання до цих хронічних хвороб коронавірусної ми відмічаємо ускладнення, які є несумісні з життям", – пояснює головний санепідемлікар Віктор Ляшко.

У лікарнях країни зараз перебувають 1 100 людей. Кількість хворих, підключених до апаратів ШВЛ збільшилася до 54 (дітей серед них немає). Усього по Україні використовують до 10% апаратів ШВЛ, які підготували до надання допомоги хворим на коронавірус.

П’ятий день найбільша кількість інфікованих тримається в Чернівецькій області – 432. На другому місці Київ – 416. До позначки "300" доходить Івано-Франківська область з 291 хворим.

За останню добу:

266 нових хворих

10 летальних випадків

летальних випадків 10 пацієнтів одужали, з них одна дитина.

Швидка 214 разів виїздила на виклики з підозрою на коронавірус, 175 людей забрали в лікарні для подальшої діагностики. Мобільні бригади зібрали 1 471 зразок біоматеріалу для тестування на коронавірус.

Другий день в Україні загальна кількість тих, хто видужав, перевищує кількість летальних випадків.

Найбільше нових випадків захворювання зареєстрували в Тернопільській (+35), Рівненській і Чернівецькій (по 23 випадки) областях та Києві (+20).

Коефіцієнт летальності за добу зріс на 0,1% і складає 3%.

З початку пандемії в Україні зробили 30 314 ПЛР-тестів.

До 18 зросла кількість інфікованих коронавірусом у ЗСУ, одужала одна людина – лікарка Хмельницького військового шпиталю.

Міністр оборони заявив, що в ЗСУ не вистачає захисних засобів для військовослужбовців і для військових медиків.

У зоні ООС – незмінно жодного хворого з початку пандемії.

В окупованому Криму, за даними "влади", кількість хворих на коронавірус зросла до 31. В окупованих районах Донеччини 18 хворих, на Луганщині – 8.

Замість сімейного лікаря

Сервіс зі швидкого пошуку лікарів DOC.ua на час карантину запустив у Черкаській області безкоштовні телефонні консультації з терапевтом.

Лікар з огляду на опис самопочуття підказує, як послабити або усунути симптоми, допомагає розшифрувати результати аналізів. Тривалість розмови – до 10 хвилин.

Дзвонити можна щоденно з 8 ранку до 9 вечора. Замовити консультацію можна тут.

Список регіонів, що долучилися до телефонних консультацій, мають оновлювати.

У Черкаській ОДА кажуть, що це хороша можливість проконсультуватися з лікарем, якщо ви не встигли підписати декларацію. Але якщо ви все ж маєте сімейного лікаря, краще звернутися до нього.

"Есмеральда" для слонихи

Директор Одеського комунального зоопарку Ігор Беляков вирішив зіграти жителям зоопарку на синтезаторі.

Мавпи слухали "Історію кохання" Френсіса Лея, слониха – "Есмеральду", а ведмідь – серенаду Шуберта.

У самому зоопарку розповідають, попри відсутність відвідувачів, життя вирує. У сім’ї великих бакланів з’явилися нащадки, народжена в березні лама росте не по днях, а по годинах, а ведмедиця – підстрибуючи та розбризкуючи лапами воду, приймає ванну.

Тим часом рух за права тварин UAnimals проводить паралель між тимчасовою ізоляцією для людей і вічною "ізоляцією" для тварин у зоопарках і дельфінаріях.

Світ. + 80 тисяч хворих

Кількість хворих на коронавірус у світі наближається до 1,8 млн – офіційно зареєстровано 1 778 562 хворих.

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 80 тисяч, що менше ніж у два попередні дні.

За добу на планеті від COVID-19 померло близько 6 тисяч людей, що приблизно на 1000 менше, ніж напередодні.

У всьому світі:

Одужали: 405 243 (+27 809 за добу. На першому місці – Іран, де за останній день одужало близько 6 500 людей)

Померли: 108 902 (+6 035 за добу)

5-у добу поспіль країнами з найбільшою добовою летальністю залишаються США, Велика Британія, Франція.

США. Стихійне лихо по всій країні

У США за останню добу:

Загинуло – 1 877 (Найбільший у світі показник смертності за минулу добу)

Захворіло – близько 25 000 (США залишаються країною з найбільш швидким розповсюдженням вірусу)

Від початку епідемії:

Загиблих – 20 608 (США обігнали Італію і стали країною з найбільшою кількістю загиблих від коронавірусу у світі)

Одужавших – 32 110

Найбільше загиблих припадає на місто Нью-Йорк, епіцентр розповсюдження вірусу в США. Від початку епідемії там загинуло 6 367 людей, 62% загиблих у місті афроамериканці та латиноамериканці.

Підвищена смертність серед цих груп може бути пов'язана з тим, що діабет та гіпертонія, які значно підвищують ризики смертності від COVID-19, більш розповсюджені серед темношкірих людей.

Ці хронічні хвороби притаманні афроамериканцям, тому що вони все ще отримують менше медичної допомоги та необхідної терапії, аніж люди з білою шкірою.

Щоб сконцентрувати сили на боротьбу із хворобою президент США Дональд Трамп оголосив режим стихійного лиха у всіх 50-ти штатах країни. Це вперше в історії, коли стихійне лихо оголошується на всій території США.

Крім того, США застосовуватимуть візові санкції проти країн, які відмовляються вивозити або затримують вивезення своїх громадян з країни.

Велика Британія. "Коронавірус нас не переможе!"

У Великій Британії за добу:

Померло – 917 (Це третій за час епідемії випадок, коли кількість загиблих за добу перевищила позначку 900 і другий найбільший добовий показник у світі після США)

Захворіло – 5 233 (Суттєво менше, ніж напередодні, коли інфікованих за добу було близько 8 тисяч)

Від початку епідемії:

Захворіло – 79 885

Хворий на коронавірус прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон йде на поправку. Його помічник розповів, що очільник уряду вже встав на ноги.

Прем’єр звернувся з подяками до медиків лікарні Святого Томаса в Лондоні, де він одужує після хвороби, і сказав, що своїм життям він зобов'язаний саме їм.

При цьому третина британських хірургів та інших медпрацівників вважають, що не мають достатньо засобів індивідуального захисту.

Щоб підбадьорити британців королева Єлизавета II звернулася до співвітчизників з пасхальним посланням.

"Коронавірус нас не переможе!"– запевнила Єлизавета.

Це перше пасхальне послання королеви своєму народові за всі 68 років її правління та друге за останні 10 днів, присвячене боротьбі з COVID-19.

Франція. На 40% менше ДТП

У Франції за останню добу:

Загинуло – 635 (радикально менше, ніж у п’ятницю, коли померлих було 987)

Захворіло – 3 114 (найповільніше зростання за останні 4 дні)

Від початку епідемії:

Загиблих – 13 832

Вилікуваних – 26 671

Раніше в Єлисейському палаці повідомили, що обмежувальні заходи, які повинні були послабити наступного тижня, будуть продовжені.

Запроваджений в країні карантин не тільки зупиняє розповсюдження коронавірусу, а й зменшує кількість авто на дорогах. Так, у Франції у березні 2020 року кількість смертей у ДТП знизилася на майже 40%, порівняно з березнем 2019 року.

Науковці радять чекати вакцину, а церква – бути "посланцями життя"

Науковці Університету Гонконга дійшли висновку, що обмеження по всьому світу не можна припиняти, доки не винайдена вакцина для масового використання.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Лейен сказала, що до того часу людям похилого віку потрібно буде залишатись в ізоляції, і припустила, що це може тривати аж до кінця року:

"Я знаю, що це важко, і що ізоляція – це тягар, але це питання життя або смерті, ми повинні залишатися дисциплінованими і терплячими".

В Італії Папа Франциск, виступаючи на Великодньому богослужінні в суботу ввечері у майже порожній базиліці, закликав людей не "піддаватися страху" і стати "посланцями життя під час смерті":

"Не бійся, не піддавайся страху: це послання надії. Воно адресоване нам сьогодні".

Послухати Папу Римського та загалом служіння католики могли в прямому ефірі. Недільна урочиста меса також триває майже без людей і транслюється онлайн.

Кількість нових хворих та загиблих від коронавірусу стрімко зростає у Нідерландах. При цьому більше 40% хворих – медики.

Зізнання диктаторів і проблеми бідних країн

Столицю Росії закривають на в’їзд. У Москві та в Підмосков'ї вводять спеціальні дозволи для поїздок на будь-якому транспорті, як громадському, так і особистому.

Дорожні патрулі зможуть не пускати в місто іногородніх без спецперепусток. За повідомленнями ЗМІ, правоохоронці вже розвертають транспорт з регіонів.

За минулу добу в Росії зафіксували наразі рекордну для країни кількість нових заражень – більше двох тисяч, більше половини з них – у Москві та області. Загалом у країні уже понад 15,7 тисяч хворих. На державному рівні Росія досі не оголосила карантин – обмеження вводить регіональна влада.

Білорусь, президент якої насміхається над карантином і не вводить жодних обмежень, визнала, що в країні на Covid-19 захворіли понад 300 медиків.

Глава місії ВООЗ, який приїздив із візитом у Білорусь, висловив занепокоєння і сказав, що тамтешня влада має готуватись до найгірших сценаріїв.

Тоталітарна влада Північної Кореї хоче "більш суворих і ретельних" заходів, направлених на боротьбу з коронавірусом. При цьому країна досі не повідомляла про випадки заражень, але заявляє, що тестує громадян на нову хворобу.

Для багатьох країн, які не вирізняються заможністю, карантин швидко став відчутною економічної проблемою для великої кількості населення.

Наприклад, у Тунісі мешканці протестують проти обмежень через безробіття і відсутність їжі.

В Індонезії протести охопили в’язницю – бунт призвів до серйозних сутичок із правоохоронцями. А Зімбабве за два тижні після оголошення карантину послаблює обмеження саме через загрозу для людей залишитись без джерел для існування.

Карантин для нудистів, прем’єра й ортодоксальних євреїв

У Чехії поліцію викликали до нудистів, які грілись на сонці без масок на обличчі. Носити маски у громадських місцях і не збиратись завеликими групами – це обов’язкові правила в країні:

"Громадянам дозволяється перебувати без одягу в певних місцях, але вони все одно повинні прикривати рти і збиратися тільки у відповідній кількості".

Прем’єр-міністр Японії виклав у мережі відео, яким закликав залишатись вдома. Під пісню місцевого виконавця політик гладить свого собаку, п’є чай, читає книжку і дивиться телевізор.

Однак він зіткнувся із критикою – прем'єру стали закидати, що він не знайомий зі складнощами життя простих людей, а розслаблене відео виглядає зневажливо до великої кількості жертв. Наразі в країні 6,7 тисяч хворих і більше сотні загиблих.

Влада Ізраїля вирішила розмежувати райони Єрусалима, залежно від кількості хворих, і заборонити мешканцям "небезпечних" кварталів залишати їх. Для дотримання правил у столиці мобілізували більше тисячі поліцейських і солдатів.

В Єрусалимі – найбільша кількість хворих по країні: майже 2 тисячі із загальних 10,8 тисяч. За даними Міністерства охорони здоров'я, близько 75% заражень міста відбулося в ультраортодоксальних кварталах, більшість з яких тепер будуть заблоковані.

Джамала і Горбунов підтримують медиків. Донька Жадана вчиться стояти на руках

Українські зірки продовжують долучатися до акцій на підтримку медиків.

Чоловік Катерини Осадчої, телеведучий Юрій Горбунов знявся у соціальному ролику МОЗ України. Він подзвонив своєму земляку, медику Дмитру з Івано-Франківської області.

"Ви – як справжні воїни на фронті. Відстоюєте безпеку нашої країни. Ми пишаємося вами! Ви круті! Бережіть себе!", – попросив Горбунов.

Своє "дякую" сказала медикам й співачка Джамала. Зробила це у незвичний спосіб – поділилася особистим в Instagram.

Джамала виклала своє дитяче фото з великим ляльковим Карлсоном та зізналася, що дуже боялася лікарів, коли була маленькою. В неї дуже часто були отити. А у 18 років Джамала перехворіла на скарлатину та 40 днів лікувалася в інфекційному відділенні.

За словами Джамали, всі медики, які зустрічалися їй, завжди відігравали важливу роль в її житті та здоров’ї. Та зараз вони, як ніколи, потребують підтримки кожного українця.

Письменник Сергій Жадан розповів, що карантин дав йому більше часу на спілкування із семирічною донькою Марусею.

За словами самої дівчинки, вона катається на велосипеді, палить багаття, читає Біблію та вчиться стояти на руках. "Поки що виходить так собі", – говорить Маруся.

Одна з найжиттєрадісних зірок України, реперка alyona alyona, дала позитиву своїм прихильникам. Співачка зняла відео, де вона показує різні образи жінок, які перебувають зараз на карантині. Аlyona alyona встигла побути в образі домогосподарки, садівниці, прибиральниці та сексі-штучки.