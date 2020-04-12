12 апреля. No time to die: В США объявлен режим стихийного бедствия, Москву закрыли, Иерусалим разграничили

Официальные данные, актуальные состоянием на 13:00 12 апреля

Карантин в Украине продолжается 32 день.

Стратегию выхода из карантина должны презентовать на следующей неделе. Над ней работает Совет по вопросам экономического развития, в который вошли министр экономики, торговли и сельского хозяйства, советник президента, ученые и представитель компании, предоставляющей консультации по инвестициям.

Сегодня католики празднуют Пасху, а православные – Вербное воскресенье. Церкви проводят богослужения онлайн и призывают прихожан участвовать в них из дома.

Украина. Второй день количество выздоровевших превышает количество летальных случаев

Всего в Украине случаев коронавируса:

установленных – 2 777

умерших – 83

выздоровели – 89, в том числе 7 медработников.

Среди больных больше женщин (54%) и людей в возрасте 30-69 лет (75%).

Летальные случаи зарегистрировали уже в 18 областях. Больше всего в Ивано-Франковской – умерли 17 человек.

В целом среди умерших преобладают люди от 50 лет (их 85,5%). Люди в возрасте 60+, которых причисляют к высшей группе риска, составляют 65% всех умерших с коронавирусной болезнью.

82% умерших имели хронические болезни.

"После присоединения к этим хронических болезням коронавируса мы отмечаем осложнения, которые являются несовместимыми с жизнью", – объясняет главный санэпидемврач Виктор Ляшко.

В больницах страны сейчас находятся 1 100 человек. Количество больных, подключенных к аппаратам ИВЛ, увеличилось до 54 (детей среди них нет). Всего по Украине используют до 10% аппаратов ИВЛ, которые подготовили к оказанию помощи больным коронавирусом.

Пятый день наибольшее количество инфицированных держится в Черновицкой области – 432. На втором месте Киев – 416. К отметке "300" подходит Ивано-Франковская область с 291 больным.

За последние сутки:

266 новых больных

новых больных 10 летальных случаев

летальных случаев 10 пациентов выздоровели, из них один ребенок.

Скорая 214 раз выезжала на вызовы с подозрением на коронавирус, 175 человек забрали в больницу для дальнейшей диагностики. Мобильные бригады собрали 1 471 образец биоматериала для тестирования на коронавирус.

Второй день в Украине общее количество тех, кто выздоровел, превышает количество летальных случаев.

Больше всего новых случаев заболевания зарегистрировали в Тернопольской (35), Ровенской и Черновицкой (по 23 случая) областях и Киеве (20).

Коэффициент летальности в сутки вырос на 0,1% и составляет 3%.

С начала пандемии в Украине сделали 30 314 ПЦР-тестов.

До 18 возросло число инфицированных коронавирусом в ВСУ, выздоровел один человек – врач Хмельницкого военного госпиталя.

Министр обороны заявил, что в ВСУ не хватает защитных средств для военнослужащих и для военных медиков.

В зоне ООС – неизменно ни одного больного с начала пандемии.

В оккупированном Крыму, по данным "власти", количество больных коронавирусом выросло до 31. В оккупированных районах Донецкой области – 18 больных, в Луганской – 8.

Вместо семейного врача

Сервис по быстрому поиску врачей DOC.ua на время карантина запустил в Черкасской области бесплатные телефонные консультации с терапевтом.

Врач, учитывая описание самочувствия, подсказывает, как ослабить или устранить симптомы, помогает расшифровать результаты анализов. Время разговора – до 10 минут.

Звонить можно ежедневно с 8 утра до 9 вечера. Заказать консультацию можно здесь.

Список регионов, которые присоединились к телефонным консультациям, должны обновлять.

В Черкасской ОГА говорят, что это хорошая возможность проконсультироваться с врачом, если вы не успели подписать декларацию. Но если вы все же имеете семейного врача, лучше обратиться к нему.

"Эсмеральда" для слонихи

Директор Одесского коммунального зоопарка Игорь Беляков решил сыграть жителям зоопарка на синтезаторе.

Обезьяны слушали "Историю любви" Фрэнсиса Лея, слониха – "Эсмеральду", а медведь – серенаду Шуберта.

В самом зоопарке рассказывают, что несмотря на отсутствие посетителей, жизнь бурлит. В семье больших бакланов появились потомки, рожденная в марте лама растет не по дням, а по часам, а медведица – подпрыгивая и разбрызгивая лапами воду, принимает ванную.

Между тем движение за права животных UAnimals проводит параллель между временной изоляцией для людей и вечной "изоляцией" для животных в зоопарках и дельфинариях.

Мир. + 80 тысяч больных

Количество больных коронавирусом в мире приближается к 1,8 млн – официально зарегистрировано 1 778 562 больных.

В течение суток количество заболевших возросло примерно на 80 тысяч, что меньше чем в два предыдущих дня.

За сутки на планете от COVID-19 умерло около 6 тысяч человек, что примерно на тысячу меньше, чем накануне.

Во всем мире:

Выздоровели: 405 243 (+27 809 в сутки. На первом месте – Иран, где за последний день выписаны около 6,5 тысяч человек)

Умерли: 108 902 (+6 035 за сутки)

Пятый день подряд странами с наибольшей суточной летальностью остаются США, Великобритания, Франция.

США. Стихийное бедствие по всей стране

В США за последние сутки:

Погибло – 1 877 (наибольший в мире показатель смертности за минувшие сутки)

Заболело – около 25 тысяч (США остаются страной с самым быстрым распространением вируса)

С начала эпидемии:

Погибших – 20 608 (США обогнали Италию и стали страной с наибольшим количеством погибших от коронавируса в мире)

Выздоровевших – 32 110

Больше всего погибших приходится на город Нью-Йорк, эпицентр распространения вируса в США. С начала эпидемии там погибло 6 367 человек, 62% погибших в городе – афроамериканцы и латиноамериканцы.

Повышенная смертность среди этих групп может быть связана с тем, что диабет и гипертония, которые значительно повышают риски смертности от COVID-19, более распространены среди темнокожих людей.

Эти хронические болезни присущи афроамериканцам, потому что они все еще получают меньше медицинской помощи и необходимой терапии, чем люди с белой кожей.

Чтобы сконцентрировать силы на борьбу с болезнью президент США Дональд Трамп объявил режим стихийного бедствия во всех 50-ти штатах страны. Это впервые в истории, когда стихийное бедствие объявляется на всей территории США.

Кроме того, США будут применять визовые санкции против стран, которые отказываются вывозить или задерживают вывоз своих граждан из страны.

Великобритания. "Коронавирус нас не победит!"

В Великобритании за сутки:

Умерло – 917 (это третий за время эпидемии случай, когда количество погибших за сутки превысило отметку 900 и второй крупнейший суточный показатель в мире после США)

Заболело – 5 233 (существенно меньше, чем накануне, когда инфицированных за сутки было около 8 тысяч)

С начала эпидемии:

Заболело – 79 885

Больной коронавирусом премьер-министр Великобритании Борис Джонсон идет на поправку. Его помощник рассказал, что глава правительства уже встал на ноги.

Премьер обратился с благодарностями к медикам больницы Святого Томаса в Лондоне, где он выздоравливает после болезни, и сказал, что своей жизнью он обязан именно им.

При этом треть британских хирургов и других медработников считают, что не имеют достаточно средств индивидуальной защиты.

Чтобы подбодрить британцев королева Елизавета II обратилась к соотечественникам с пасхальным посланием.

"Коронавирус нас не победит!" – заверила Елизавета.

Это первое пасхальное послание королевы своему народу за все 68 лет ее правления и второе за последние 10 дней, посвященное борьбе с COVID-19.

Франция. На 40% меньше ДТП

Во Франции за последние сутки:

Погибло – 635 (радикально меньше, чем в пятницу, когда умерших было 987)

Заболело – 3 114 (самый медленный рост за последние 4 дня)

С начала эпидемии:

Погибших – 13 832

Вылеченных – 26 671

Ранее в Елисейском дворце сообщили, что ограничительные меры, которые должны были ослабить на следующей неделе, будут продлены.

Введенный в стране карантин не только останавливает распространение коронавируса, но и уменьшает количество авто на дорогах. Так, во Франции в марте 2020 году количество смертей в ДТП снизилось почти на 40% по сравнению с мартом 2019 года.

Ученые советуют ждать вакцину, а церковь – быть "посланцами жизни"

Ученые Университета Гонконга пришли к выводу, что ограничения по всему миру нельзя прекращать, пока не изобретена вакцина для массового использования.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен сказала, что до того времени пожилым людям нужно будет оставаться в изоляции, и предположила, что это может продолжаться до конца года:

"Я знаю, что это трудно, и изоляция – это бремя, но это вопрос жизни или смерти, мы должны оставаться дисциплинированными и терпеливыми".

В Италии Папа Франциск, выступая на Пасхальном богослужении в субботу вечером в почти пустой базилике, призвал людей не "поддаваться страху" и стать "посланцами жизни во время смерти":

"Не бойся, не поддавайся страху: это послание надежды. Оно адресовано нам сегодня".

Послушать Папу Римского и в целом служение католики могли в прямом эфире. Воскресная торжественная месса также проходит почти без людей и транслируется онлайн.

Число новых больных и погибших от коронавируса стремительно растет в Нидерландах. При этом более 40% больных – медики.

Признание диктаторов и проблемы бедных стран

Столицу России закрывают на въезд. В Москве и в Подмосковье вводят специальные разрешения для поездок на любом транспорте, как общественном, так и личном.

Дорожные патрули смогут не пускать в город иногородних без спецпропусков. По сообщениям СМИ, правоохранители уже разворачивают транспорт из регионов.

За минувшие сутки в России зафиксировали на данный момент рекордное для страны количество новых заражений – более двух тысяч, более половины из них – в Москве и области.

Всего в стране уже более 15,7 тысяч больных. На государственном уровне Россия до сих пор не объявила карантин – ограничения вводят региональные власти.

Беларусь, президент которой насмехается над карантином и не вводит никаких ограничений, признала, что в стране заболели COVID-19 более 300 медиков.

Глава миссии ВОЗ, который приезжал с визитом в Беларусь, выразил беспокойство и сказал, что власть страны должна готовиться к худшим сценариям.

Тоталитарная власть Северной Кореи хочет "более строгих и тщательных" мер, направленных на борьбу с коронавирусом. При этом страна до сих пор не сообщала о случаях заражений, но заявляет, что тестирует граждан на новую болезнь.

Для многих стран, которые не отличаются богатством, карантин быстро стал ощутимой экономической проблемой для большого количества населения.

Например, в Тунисе жители протестуют против ограничений из-за безработицы и отсутствия пищи.

В Индонезии протесты охватили тюрьму – бунт привел к серьезным столкновениям с правоохранителями. А Зимбабве через две недели после объявления карантина ослабляет ограничения именно из-за угрозы для людей остаться без источников для существования.

Карантин для нудистов, премьера и ортодоксальных евреев

В Чехии полицию вызвали к нудистам, которые грелись на солнце без масок на лице. Носить маски в общественных местах и ​​не собираться слишком большими группами – это обязательные правила в стране:

"Гражданам разрешается находиться без одежды в определенных местах, но они все равно должны прикрывать рты и собираться только в соответствующем количестве".

Премьер-министр Японии выложил в сети видео, которым призвал оставаться дома. Под песню местного исполнителя политик гладит свою собаку, пьет чай, читает книгу и смотрит телевизор.

Однако он столкнулся с критикой – премьера стали обвинять в том, что он не знаком со сложностями жизни простых людей, а расслабленное видео выглядит пренебрежительно по отношению к большому количеству жертв. Сейчас в стране 6,7 тысяч больных и более сотни погибших.

Власть Израиля решила разграничить районы Иерусалима, в зависимости от количества больных, и запретить жителям "опасных" кварталов покидать их. Для соблюдения правил в столице мобилизовали более тысячи полицейских и солдат.

В Иерусалиме – наибольшее количество больных по стране: почти 2 тысячи из общих 10,8 тысяч. По данным Министерства здравоохранения, около 75% заражений города произошло в ультраортодоксальных кварталах, большинство из которых будут заблокированы.

Джамала и Горбунов поддерживают медиков. Дочь Жадана учится стоять на руках

Украинские звезды продолжают участвовать в акциях в поддержку медиков.

Муж Екатерины Осадчей, телеведущий Юрий Горбунов снялся в социальном ролике МОЗ Украины. Он позвонил своему земляку, доктору Дмитрию из Ивано-Франковской области.

"Вы – как настоящие воины на фронте. Отстаиваете безопасность нашей страны. Мы гордимся вами! Вы крутые! Берегите себя!", – попросил Горбунов.

Свое "спасибо" сказала медикам и певица Джамала. Сделала это необычным способом – поделилась личным в Instagram.

Джамала выложила свое детское фото с большим кукольным Карлсоном и призналась, что очень боялась врачей, когда была маленькой. У нее очень часто были отиты. А в 18 лет Джамала переболела скарлатиной и 40 дней лечилась в инфекционном отделении.

По словам Джамалы, все медики, которые встречались ей, всегда играли важную роль в ее жизни и здоровье. И сейчас они как никогда нуждаются в поддержке каждого украинца.

Писатель Сергей Жадан рассказал, что карантин дал ему больше времени на общение с семилетней дочерью Марусей.

По словам самой девочки, она катается на велосипеде, разжигает костер, читает Библию и учится стоять на руках. "Пока получается так себе", – говорит Маруся.

Одна из наиболее жизнерадостных звезд Украины, реперка alyona alyona, дала позитива своим поклонникам. Певица сняла видео, где она показывает различные образы женщин, которые находятся сейчас на карантине. Аlyona alyona успела побыть в образе домохозяйки, садовницы, уборщицы и секси-штучки.