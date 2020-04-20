Головні новини неділі і ночі: Великдень не вдома, майже 5,5 тисяч випадків COVID-19 

У деяких храмах на Великдень було людно, в Україні зареєстрували майже 5,5 тисяч заражень на коронавірус – новини, які були актуальні 19 квітня.

Про богослужіння

Національна поліція зафіксувала 19 випадків недотримання карантинних обмежень у храмах під час богослужінь у Великодню ніч.

На Донеччині у Свято-Успенській Святогірській Лаврі ( Московський патріархат) на Великоднє богослужіння в ніч з 18 на 19 квітня прийшли віряни, більшість з яких не мала засобів захисту від коронавірусу.

Попри кордон поліції на вході парафіяни зайшли на богослужіння в Почаївську лавру Московського патріархату, що на Тернопільщині.

Незважаючи на карантин через епідемію коронавирусу, священики УПЦ Московського патріархату в Пасхальну ніч зібрали віруючих до Свято-Духівського кафедральному соборі в Херсоні.

Про коронавірус

Станом на 9 ранку 19 квітня в Україні 5449 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, за минулу добу виявили 343 хворих, що на 101 випадок менше ніж добою раніше.

Масове відвідування церков у Вербну неділю 12 квітня стало однією з причин стрибка захворюваності на Covid-19, який спостерігався днями.

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