Главные новости воскресенья и ночи: Пасха не дома, почти 5,5 тысяч случаев COVID-19

В некоторых храмах на Пасху было людно, в Украине зарегистрировали почти 5,5 тысяч заражений коронавирусом – новости, которые были актуальны 19 апреля.

О богослужениях

Национальная полиция зафиксировала 19 случаев несоблюдения карантина в храмах во время богослужений в Пасхальную ночь.

В Донецкой области в Свято-Успенской Святогорской Лавре (Московский патриархат) на Пасхальное богослужение в ночь с 18 на 19 апреля пришли верующие, большинство из которых не имели средств защиты от коронавируса.

Несмотря на кордон полиции на входе прихожане зашли на богослужение в Почаевскую лавру Московского патриархата на Тернопольщине.

Несмотря на карантин из-за эпидемии коронавируса, священники УПЦ Московского патриархата в Пасхальную ночь собрали верующих в Свято-духовском кафедральном соборе в Херсоне.

О коронавирусе

По состоянию на 9 утра 19 апреля в Украине 5449 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за минувшие сутки обнаружили 343 больных, что на 101 случай меньше чем сутками ранее.

Массовое посещение церквей в Вербное воскресенье 12 апреля стало одной из причин скачка заболеваемости Covid-19, который наблюдался в последние дни.

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