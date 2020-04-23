Саакашвілі уже зустрічається зі "Слугами народу": пробує зачарувати

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Четвер, 23 квітня 2020, 17:20

Грузино-український політик Міхеіла Саакашвілі, якого можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ, почав неформально зустрічатися із депутатами "Слуги народу" та переконувати їх проголосувати за його призначення в уряд.

Джерело: співрозмовники УП у "Слузі народу"

Дослівно: "Зустрічається малими групами, переконує тих, які вагаються. Очаровує як тільки може".

Деталі: У п'ятницю об 11.00 має відбутися засідання фракції "Слуга народу" у "Парковому". Саакашвілі теж має туди прийти.

Що передувало: Джерела "Української правди" у фракції "Слуга народу" повідомили, що грузино-українського політика Міхеіла Саакашвілі, якого за часів президента Петра Порошенка вигнали з України, можуть призначити віцепрем’єром із питань реформ 24 квітня.

Пізніше сам Саакашвілі заявив, що готовий прийняти пропозицію, яку йому зробила українська влада.

Президент Володимир Зеленський вважає, що у Саакашвілі є потенціал для підтримки уряду України, і запропонував йому поділитися своїми ідеями з Кабінетом міністрів і Верховною Радою.

За інформацією джерел УП, не всі у фракції "Слуга народу" хочуть бачити Саакашвілі на посаді віцепрем’єра.

Передісторія:

  • 28 травня 2019 року президент Володимир Зеленський вніс зміни до указу Петра Порошенка й повернув колишньому президенту Грузії й ексгубернатору Одещини Міхеілу Саакашвілігромадянство України. Зеленський пояснив це прагненням до справедливості, а не політичними планами.
  • 29 травнявисланий із України Міхеіл Саакашвілі повернувся до Києва. Потім він став на військовий облік в Святошинському військкоматі Києва.
  • На початку червня Саакашвілі закликав однопартійців із "Руху нових сил" підтримати партію Зеленського "Слуга народу" на позачергових виборах до Верховної Ради, а згодом і сам ставкандидатом у народні депутати за списком своєї партії.
  • 20 листопада 2019 року Верховний Судвизнав законними дії правоохоронців та прикордонників, які у лютому 2018 року видворили Міхеіла Саакашвілі до Польщі.

Роман Кравець, УП
Теми: Саакашвілі Слуга народу Зеленський Верховна Рада Кабінет міністрів


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