Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили уже встречается со "Слугами народа": пробует очаровать

Четверг, 23 апреля 2020, 17:20
Саакашвили уже встречается со Слугами народа: пробует очаровать

Грузино-украинский политик Михеил Саакашвили, которого могут назначить вице-ремьером по вопросам реформ, начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа" и убеждать их проголосовать за его назначение в правительство.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа"

Дословно: "Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает как только может".

Детали: В пятницу в 11.00 должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом". Саакашвили тоже должен туда прийти.

Что предшествовало: Источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля. 

Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

Президент Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и он предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

По информации источников УП, не все во фракции "Слуга народа" хотят видеть Саакашвили на посту вицепремьера.

Предыстория:

  • 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Зеленский объяснил это стремлением к справедливости, а не политическими планами.
  • 29 мая высланный из Украины Саакашвили вернулся в Киев. Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.
  • В начале июня Саакашвили призывал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.
  • 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которого в феврале 2018 года выдворили Саакашвили в Польшу.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: СаакашвилиСлуга народаЗеленскийВерховная РадаКабинет министров
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Все новости...
Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Грузинский посол выехал из Украины на фоне ситуации с Саакашвили
Посол Грузии подтвердил, что уедет из Украины из-за ситуации с Саакашвили
Последние новости
09:46
фото"Пес рыжий, как папина борода". История мальчика, что потерял отца, но нашел друга в его память
09:45
Вооруженные силы 81 раз за сутки вступили в бой с оккупантами - Генштаб
09:33
Премьер Косово говорит, что Сербия готовит новую провокацию с вооруженными людьми
09:26
обновлено от 00:28На Хмельнитчине ночью работала ПВО, сбили "Шахеда"
09:10
ОП посчитал страны ЕС, которые еще не присоединились к декларации о "гарантиях безопасности" Украине
08:56
фото, видеоПартизаны пробрались на склад боеприпасов в Крыму и обнаружили командный пункт россиян
08:39
Исламисты могли планировать теракты в Кельне, Вене и Мадриде, нескольких задержали
08:25
Украинские защитники уничтожили еще 800 россиян и 28 их артсистем
08:03
Российские военные выпустили по Херсонщине 425 снарядов: четыре человека погибли 
07:38
Этой ночью ПВО сбила 14 из 15 Шахедов 
Все новости...
Реклама: