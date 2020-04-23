Саакашвили уже встречается со "Слугами народа": пробует очаровать

Грузино-украинский политик Михеил Саакашвили, которого могут назначить вице-ремьером по вопросам реформ, начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа" и убеждать их проголосовать за его назначение в правительство.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа"

Дословно: "Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает как только может".

Детали: В пятницу в 11.00 должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом". Саакашвили тоже должен туда прийти.

Что предшествовало: Источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля.

Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.

Президент Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и он предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.

По информации источников УП, не все во фракции "Слуга народа" хотят видеть Саакашвили на посту вицепремьера.

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