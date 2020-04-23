Саакашвили уже встречается со "Слугами народа": пробует очаровать
Грузино-украинский политик Михеил Саакашвили, которого могут назначить вице-ремьером по вопросам реформ, начал неформально встречаться с депутатами "Слуги народа" и убеждать их проголосовать за его назначение в правительство.
Источник: собеседники УП в "Слуге народа"
Дословно: "Встречается малыми группами, убеждает тех, которые колеблются. Очаровывает как только может".
Детали: В пятницу в 11.00 должно состояться заседание фракции "Слуга народа" в "Парковом". Саакашвили тоже должен туда прийти.
Что предшествовало: Источники "Украинской правды" во фракции "Слуга народа" сообщали, что грузино-украинского политика Михэила Саакашвили, которого во времена президента Петра Порошенко выгнали из Украины, могут назначить вице-премьером по вопросам реформ 24 апреля.
Позже сам Саакашвили заявил, что готов принять предложение, которое ему сделала украинская власть.
Президент Владимир Зеленский считает, что у Саакашвили есть потенциал для поддержки правительства Украины, и он предложил ему поделиться своими идеями с Кабинетом министров и Верховной Радой.
По информации источников УП, не все во фракции "Слуга народа" хотят видеть Саакашвили на посту вицепремьера.
Предыстория:
- 28 мая 2019 года президент Владимир Зеленский внес изменения в указ Петра Порошенко и вернул бывшему президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины. Зеленский объяснил это стремлением к справедливости, а не политическими планами.
- 29 мая высланный из Украины Саакашвили вернулся в Киев. Затем он встал на воинский учет в Святошинском военкомате Киева.
- В начале июня Саакашвили призывал однопартийцев из "Движения новых сил" ("Рух нових сил") поддержать партию Зеленского "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду, а затем и сам стал кандидатом в народные депутаты по списку своей партии.
- 20 ноября 2019 года Верховный Суд признал законными действия правоохранительных органов и пограничников, которого в феврале 2018 года выдворили Саакашвили в Польшу.