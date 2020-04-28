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Головні новини понеділка і ночі: заступник Кличка, "справа Гандзюк"

Вівторок, 28 квітня 2020, 08:00

Заступник Кличка накинувся на патрульних за зауваження, СБУ завершила розслідування "справи Гандзюк" — актуальні новини 27 квітня.

Про Слончака

Заступник Кличка Володимир Слончак зчепився з патрульними після зауваження, а столична депутатка Людмила Костенко, яка була за кермом зупиненого авто, відмовилася від тестів на сп’яніння.

У поліції Києва заявили, що Слончак мав явні ознаки алкогольного сп’яніння — за вчинене йому загрожує до 5 років ув’язнення.

Пізніше очільник столиці Віталій Кличко звільнив свого заступника.

Також в інтернет виклали відео конфлікту вже ексзаступника голови КМДА з патрульними.

Звільнений Слончак заперечує напад на правоохоронця, втім все ж перепросив за зайві емоції. Йому оголошено підозру.

Про "справу Гандзюк"

СБУ завершила досудове розслідування щодо голови Херсонської облради Владислава Мангера та помічника-консультанта депутата цієї ж ради Олексія Левіна у справі про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Активісти "Хто замовив Катю Гандзюк" вважають, що офіс генпрокурора "злив" справу, а замовник злочину Мангер домовився з Венедіктовою.

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