28 квітня. No time to die: в Україні 5 днів стабільного росту, Туреччина скасує all inclusive, Трамп знову накинувся на Китай

Офіційні дані, актуальні на 11:30 28 квітня

Україна на карантині 48-ий день.

Імовірним днем поступового виходу з карантину попередньо було заплановано 11 травня.

"МОЗ постійно аналізує ситуацію. Як тільки з’явиться можливість пом’якшення карантину, ми одразу знімемо ті чи інші обмеження", – запевняє міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Якщо після послаблення обмежень кількість хворих зростатиме, уряд повернеться до жорсткіших обмежень.

З 28 квітня "Всеукраїнська школа онлайн" запускає відеоуроки для 1-4 класів. Заняття для 5-11 класів транслюють четвертий тиждень.

"Пік – це той стан, коли медична система не в змозі надавати медичну допомогу всім, кому вона потрібна. На неї починається таке навантаження, що вона просто не може приймати пацієнтів.

Якщо ми будемо дотримуватись всіх карантинних заходів, то я впевнений, що пік малоймовірний" – запевняє очільник МОЗ.

В Україні пік хвороби чекають на початку травня.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

Імовірними причинами інфікування медиків, які становлять майже п’яту частину всіх інфікованих в Україні, є порушення стандартів ведення пацієнтів, неправильне користування, зберігання та утилізація засобів захисту та недостатнє забезпечення цими засобами захисту.

Регіонами з найвищою кількістю інфікованих лишаються Чернівецька область та Київ. На Буковині кількість хворих наближається до півтори тисячі, 1 429, у столиці – 1 298.

За минулу добу:

П’ятий день поспіль кількість нових хворих не перевищує 500 людей.

Однак за добу госпіталізували 147 людей, що майже удвічі більше, ніж днем раніше.

У Збройних силах 9 хворих за добу, усього в ЗСУ з початку епідемії виявили 73 випадки інфікування.

Жодного хворого з початку епідемії не виявили на фронті.

Короткий огляд областей:

Ситуація на тимчасово окупованих територіях, за даними окупаційної "влади": у Криму 79 інфікованих, на Донеччині – 89, на Луганщині – 70.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Після численних мітингів дрібних підприємців і фермерів президент закликав відкрити понад 280 критих ринків. Прем’єр відповів, що питання розглянуть на найближчому засіданні уряду, 29 квітня.

МОЗ зі свого боку підготувало вимоги до роботи ринків, серед яких допуск на територію лише в масках і після вимірювання температури, антисептик на кожному вході, один покупець на 10 квадратних метрів. Правила стосуються як працівників, продавців, так і покупців.

Ще до рішення уряду відкрити ринки вирішили в Чернівцях, де під ОДА вчергове зібралися місцеві підприємці. Також з 28 квітня продуктові ринки запрацюють у Мукачеві на Закарпатті.

90 українців, яких поромом евакуювали з Туреччини, 5 годин тримали на судні. Вони мали пройти медогляд, утім частину людей лікарі відмовилися оглядати, заявила одна з пасажирок. За її словами, людям нічого не пояснювали та відімкнули вай-фай, аби вони не могли розповісти іншим про те, що відбувається.

Інша пасажирка стверджує – людей тримали на кораблі, бо частина відмовлялася від обсервації. Зрештою українців відвезли до санаторію "Куяльник", де вони 2-3 дні чекатимуть на результати ПРЦ-тестів. Далі лікар прийматиме рішення щодо кожного пасажира індивідуально.

За кордоном на лікуванні від коронавірусної інфекції перебувають 162 українці, найбільше – в Італії.

Протягом доби кількість хворих на планеті зросла приблизно на 70 тисячі. Що на 2 тисячі менше, ніж напередодні. Швидкість поширення вірусу у світі знижується третю добу поспіль.

Найбільше нових випадків знову з’явилось у США, Росії та Великій Британії. Росія шосту добу поспіль входить у трійку країн з найшвидшими темпами поширення COVID-19.

За кількістю тих, хто одужав на першому місці Туреччина, де за добу вилікувались більше 4,5 тисяч хворих. На другому та третьому – США та Іспанія.

Лідерами за добовою смертністю стали США, Франція, Велика Британія.

В Італії за добу зафіксовано найменше нових хворих з 10 березня. В Іспанії понад 100 тисяч людей вже вилікувались від COVID-19. У Франції продовжує зменшуватися число госпіталізованих пацієнтів.

Останній тиждень в цих країнах спостерігається зменшення нових випадків та поступове зменшення добової смертності.

У США за останню добу:

Від початку епідемії:

Після відсутності на вихідних президент США Дональд Трамп повернувся до виступів на брифінгах, де заявив, що відновлення авіасполучення США з Європою залежатиме від епідеміологічного стану.

"Подивимося. Ми хочемо це зробити, і вони теж хочуть", - сказав Трамп на прес-конференції.

На тому ж самому брифінгу Дональд Трамп відновив свої словесні атаки на Китай, заявивши, що його адміністрація проводить "серйозні розслідування" щодо дій Пекіна під час спалаху коронавіруса і сказав, що США буде вимагати відшкодування.

У Великій Британії за добу:

Від початку епідемії:

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон обіцяє найближчими днями представити план послаблення карантинних обмежень в країні. Проте він не знає, як швидко та коли можуть початися послаблення.

Сім'ям британських медичних працівників, які померли під час боротьби з пандемією, буде виплачено 60 000 фунтів стерлінгів в рамках нової програми. Допомога буде також виплачена родинам тих, хто надавав безпосередню допомогу, зокрема прибиральників і носильників.

У країні через коронавірус померли 98 працівників медичної сфери.

Син померлого від коронавірусу лікаря звернувся до прем’єра Джонсона із закликом вибачитись перед всіма постраждалими лікарями та їх родинами через те, що країна не змогла забезпечити медпрацівників необхідними засобами захисту.

У вівторок в Британії пройде хвилина мовчання на знак поваги до всіх, хто помер у боротьбі з COVID-19.

Вчені у Китаї припускають, що COVID-19 не буде знищений, а може повертатись хвилями, як грип. Близький родич нового коронавірусу, SARS, зник 17 років тому, однак нинішня інфекція вражає деяких людей без таких явних симптомів, як жар.

Група безсимптомних носіїв ускладнює повне стримування передачі вірусу. Так, у Китаї все ще щодня виявляють десятки безсимптомних випадків, незважаючи на те, що епідемія знаходиться під контролем.

Губернатор італійського регіону Венето йде проти центральної влади і вирішив зняти обмеження на тиждень раніше. Він сказав, що збереження жорсткого карантину ризикує "соціальним конфліктом":

"Ми не можемо стати лабораторією або морськими свинками, нам теж потрібно жити".

Крайній правий політик, Люка Зая, оголосив, що дозволяє мешканцям регіону, який включає Венецію і Верону, вільно виходити з дому, в тому числі, займатись спортом і їздити на велосипеді. Раніше губернатор вирізнявся тим, що виступав проти усиновлення ЛГБТ, підтримав референдум про незалежність Венеції і говорив, що китайці їдять живих мишей.

Міський чиновник у Каліфорнії під час робочої наради в Zoom вийшов за межі робочої поведінки. Колеги помітили, що він пив алкоголь, і звинуватили його у принизливих висловлюваннях. Крім того, чоловік вирішив "представити" співрозмовникам свою кішку, яка періодично мяукала на фоні, і після цього кинув тварини у повітря.

Ця нарада позбавила чиновника посади: він вибачився за поведінку і подав у відставку.

Туреччина планує відкрити внутрішній туризм після карантину, але без "шведського столу" і all inclusive.

У Бангладеш відновлюють роботу близько тисячі фабрик текстильної промисловості, на які повертаються тисячі працівників. Підприємства закрили на карантин у кінці березня, але під тиском рітейлерів вони знову відкриваються. Це викликає побоювання з приводу поширення інфекції.

Молдова з 15 травня може відновити регулярні комерційні авіарейси, оскільки надзвичайний стан швидше за все продовжувати не будуть.

Австрія запустить спецпотяги, які привезуть румунів для роботи в будинках для літніх людей.

Парламентська асамблея Ради Європи 30 квітня проведе перші онлайн-засідання та готується до скасування літньої сесії у зв’язку з пандемією.

Організатори великих кінофестивалів – зокрема, берлінського, каннського, венеційського та інших – об'єднують зусилля для проведення спільного онлайн-заходу. Його планують розпочати на YouTube 29 травня. До ініціативи доєднуються 20 фестивалів з усього світу.

"Ми часто говоримо про унікальну роль фільму в натхненні і об'єднанні людей через кордони та відмінності, щоб допомогти зцілити світ. Весь світ потребує зцілення прямо зараз", – каже співзасновниця фестивалю "Трайбека" Джейн Розенталь.

Бельгійців, які відомі любов’ю до картоплі фрі, закликають більше їсти популярну страву, щоб врятувати виробників від величезних втрат продуктів. Близько 750 тисяч тонн картоплі накопичується на складах через карантин: ресторани закриті, фестивалі, де можна продавати вуличну їжу, скасовані, експорт продукції також сильно втратив.

"Давайте все будемо їсти чіпси два рази в тиждень, а не один раз", – попросив співгромадян Роман Кулс з профспілки виробників картоплі.

Дружина президента України долучилася до акції МОЗ #ПідтримуюЛікарів. Олена Зеленська зателефонувала фельдшеру Анастасії з Житомирщини. Вона подякувала дівчині за те що та обрала таку шляхетну професію.

Зеленська зробила комплімент Насті та сказала, що краса зараз рятує світ. Перша леді також привітала фельдшера із заручинами, які відбулися у Насті місяць тому з хлопцем-військовослужбовцем.

Завдяки американській акторці Меріл Стріп народився карантинний мем, в якому багато людей вгадали себе на самоізоляції.

Відео зі вбраною в домашній халат 70-річною зіркою, яка п'є та співає з приятельками на Zoom-вечірці, розлетілося на гіфки.

Here’s the Meryl martini quarantine gif I didn’t know I needed until tonight. #Sondheim90Concert pic.twitter.com/llcO0OGHAK