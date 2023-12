28 апреля. No time to die: в Украине 5 дней стабильного роста, Турция отменит all inclusive, Трамп вновь набросился на Китай

Официальные данные, актуальные на 11:30 28 апреля

Украина на карантине 48-й день.

Вероятным днем ​​постепенного выхода из карантина предварительно было запланировано 11 мая.

"МОЗ постоянно анализирует ситуацию. Как только появится возможность смягчения карантина, мы сразу снимем те или иные ограничения", – уверяет министр здравоохранения Максим Степанов.

Если после ослабления ограничений количество больных будет расти, правительство вернется к более жестким ограничениям.

С 28 апреля "Всеукраинская школа онлайн" запустила видеоуроки для 1-4 классов. Занятия для 5-11 классов транслируют четвертую неделю.

"Пик – это то состояние, когда медицинская система не в состоянии оказывать медицинскую помощь всем, кому она нужна. Такая ​​нагрузка, что она просто не может принимать пациентов.

Если мы будем придерживаться всех карантинных мероприятий, то я уверен, что пик маловероятен", – уверяет глава Минздрава.

В Украине пик болезни ждут в начале мая.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

Вероятными причинами инфицирования медиков, которые составляют почти пятую часть всех инфицированных в Украине, являются нарушение стандартов ведения пациентов, неправильное пользование, хранение и утилизация средств защиты и недостаточное обеспечение этими средствами защиты.

Регионами с наивысшим количеством инфицированных остаются Черновицкая область и Киев. На Буковине количество заболевших приближается к полуторе тысячи, 1 429, в столице – 1 298.

За прошедшие сутки:

Пятый день подряд количество новых больных не превышает 500 человек.

Однако за сутки госпитализировали 147 человек, что почти вдвое больше, чем днем ​​ранее.

В Вооруженных силах 9 больных за сутки, всего в ВСУ с начала эпидемии обнаружили 73 случая инфицирования.

Ни одного больного с начала эпидемии не выявили на фронте.

Обзор областей:

Ситуация на временно оккупированных территориях по данным оккупационной "власти": в Крыму 79 инфицированных, в Донецкой области – 89, в Луганской – 70.

После многочисленных митингов мелких предпринимателей и фермеров президент призвал открыть более 280 крытых рынков. Премьер ответил, что вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании правительства, 29 апреля.

МОЗ со своей стороны подготовило требования к работе рынков, среди которых допуск на территорию только в масках и после измерения температуры, антисептик на каждом входе, один покупатель на 10 квадратных метров. Правила касаются работников, продавцов и покупателей.

Еще до решения правительства открыть рынки решили в Черновцах, где под ОГА в очередной раз собрались местные предприниматели. Также с 28 апреля продуктовые рынки заработают в Мукачево на Закарпатье.

Операция "Стамбул-Одесса"

90 украинцев, которых паромом эвакуировали из Турции, 5 часов держали на судне. Они должны были пройти медосмотр, впрочем часть людей врачи отказались осматривать, заявила одна из пассажирок. По ее словам, людям ничего не объясняли и отключили вай-фай, чтобы они не могли рассказать другим о том, что происходит.

Другая пассажирка утверждает – держали на корабле, так как часть отказывалась от обсервации. В конце концов украинцев отвезли в санаторий "Куяльник", где они будут 2-3 дня ждать результаты ПЦР-тестов. Далее врач будет принимать решение по каждому пассажиру индивидуально.

За границей на лечении от коронавирусной инфекции находятся 162 украинца, больше всего – в Италии.

В течение суток количество больных на планете выросло примерно на 70 тысяч. Что на 2000 меньше, чем накануне. Скорость распространения вируса в мире снижается третьи сутки подряд.

Больше всего новых случаев вновь появилось в США, России и Великобритании. Россия шестые сутки подряд входит в тройку стран с самыми быстрыми темпами распространения COVID-19.

По количеству тех, кто выздоровел на первом месте Турция, где за сутки вылечились больше 4500 больных. На втором и третьем – США и Испания.

Лидерами по суточной смертности стали США, Франция, Великобритания.

В Италии за сутки зафиксировано меньше всего новых больных с 10 марта. В Испании более 100 тысяч людей уже вылечились от COVID-19. Во Франции продолжает уменьшаться число госпитализированных пациентов.

Последнюю неделю в этих странах наблюдается уменьшение новых случаев и постепенное уменьшение суточной смертности.

В США за последние сутки:

С начала эпидемии:

После отсутствия на выходных президент США Дональд Трамп вернулся к выступлениям на брифингах, где заявил, что восстановление авиасообщения США с Европой будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

"Посмотрим. Мы хотим это сделать, и они хотят", – сказал Трамп на пресс-конференции.

На том же брифинге Дональд Трамп возобновил свои словесные атаки на Китай, заявив, что его администрация проводит "серьезные расследования" в отношении действий Пекина во время вспышки коронавируса и сказал, что США будет требовать возмещения.

В Великобритании в сутки:

С начала эпидемии:

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обещает в ближайшие дни представить план ослабления карантина в стране. Однако он не знает, как быстро и когда может начаться ослабление.

Семьям британских медицинских работников, умерших во время борьбы с пандемией, будет выплачено 60 тысяч фунтов стерлингов в рамках новой программы. Помощь будет также выплачена семьям тех, кто оказывал непосредственную помощь, в том числе родным уборщиков и носильщиков.

В стране из-за коронавируса умерли 98 работников медицинской сферы.

Сын умершего от коронавируса врача обратился к премьеру Джонсону с призывом извиниться перед всеми пострадавшими врачами и их семьями из-за того, что страна не смогла обеспечить медработников необходимыми средствами защиты.

Во вторник в Великобритании пройдет минута молчания в знак уважения ко всем, кто умер в борьбе с COVID-19.

Ученые в Китае предполагают, что COVID-19 не будет уничтожен, а может возвращаться волнами, как грипп. Близкий родственник нового коронавируса, SARS, исчез 17 лет назад, однако нынешняя инфекция поражает некоторых людей без таких явных симптомов, как жар.

Группа бессимптомных носителей затрудняет полное удерживание передачи вируса. Так, в Китае все еще ежедневно выявляют десятки бессимптомных случаев, несмотря на то, что эпидемия находится под контролем.

Губернатор итальянского региона Венето идет против центральной власти и решил снять ограничения на неделю раньше. Он сказал, что в сохранении жесткого карантина есть риск "социального конфликта":

"Мы не можем быть лабораторией или морскими свинками, нам тоже нужно жить".

Крайний правый политик, Люка Зая, объявил, что позволяет жителям региона, включающего Венецию и Верону, свободно выходить из дома, в том числе, заниматься спортом и ездить на велосипеде. Ранее губернатор отличался тем, что выступал против усыновления ЛГБТ, поддержал референдум о независимости Венеции и говорил, что китайцы едят живых мышей.

Городской чиновник в Калифорнии во время рабочего совещания в Zoom вышел за пределы рабочего поведения. Коллеги заметили, что он пил алкоголь, и обвинили его в унизительных выражениях. Кроме того, мужчина решил "представить" собеседникам свою кошку, которая периодически мяукала на фоне, и после этого бросил животные в воздух.

Это совещание лишило чиновника должности: он извинился за поведение и подал в отставку.

Турция планирует открыть внутренний туризм после карантина, но без "шведского стола" и all inclusive.

В Бангладеше восстанавливают работу около тысячи фабрик текстильной промышленности, на которые возвращаются тысячи работников. Предприятия закрыли на карантин в конце марта, но под давлением ритейлеров они снова открываются. Это вызывает опасения по поводу распространения инфекции.

Молдова с 15 мая может возобновить регулярные коммерческие авиарейсы, поскольку чрезвычайное положение скорее всего продолжать не будут.

Австрия запустит спецпоезда, которые привезут румын для работы в домах престарелых.

Парламентская ассамблея Совета Европы 30 апреля проведет первое онлайн-заседание и готовится к отмене летней сессии в связи с пандемией.

Организаторы крупных кинофестивалей – в частности, берлинского, каннского, венецианского и других – объединяют усилия для проведения совместного онлайн-мероприятия. Его планируют начать на YouTube 29 мая. К инициативе присоединятся 20 фестивалей со всего мира.

"Мы часто говорим об уникальной роли фильма во вдохновлены и объединении людей, несмотря на границы и различия, чтобы помочь исцелить мир. Весь мир нуждается в исцелении прямо сейчас", – говорит соучредитель фестиваля "Трайбека" Джейн Розенталь.

Бельгийцев, которые известны любовью к картофелю фри, призывают больше есть популярное блюдо, чтобы спасти производителей от больших потерь продуктов. Около 750 тысяч тонн картофеля накапливается на складах из-за карантина: рестораны закрыты, фестивали, где можно продавать уличную еду, отменены, экспорт продукции также сильно потерял.

"Давайте все будем есть чипсы два раза в неделю, а не раз", – попросил сограждан Роман Кулс из профсоюза производителей картофеля.

Зеленская позвонила фельдшеру Насте. Мерил Стрип в халате пела и хлестала алкоголь

Супруга президента Украины присоединилась к акции МОЗ #ПоддерживаюВрачей. Елена Зеленская позвонила фельдшеру Анастасии из Житомирщины. Она поблагодарила девушку за то, что та выбрала такую ​​благородную профессию.

Зеленская сделала комплимент Насте и сказала, что красота сейчас спасает мир. Первая леди также поздравила фельдшера с помолвкой, которая произошла у Насти месяц назад с парнем-военнослужащим.

Благодаря американской актрисе Мерил Стрип родился карантинный мэм, в котором многие угадали себя на самоизоляции.

Видео с одетой в домашний халат 70-летней звездой, которая пьет и поет с приятельницами на Zoom-вечеринке, разлетелось на гифки.

