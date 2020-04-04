Коронавірус у Києві: Кличко нарахував на 19 хворих більше, ніж МОЗ

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Субота, 4 квітня 2020, 10:54

У Києві зафіксовано вже 214 випадків захворювання на COVID-19, за минулу добу виявлено 25 нових хворих.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Дослівно: "На сьогодні в столиці вже 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Кількість киян, що захворіли, збільшилася за минулу добу на 25 людей".

Деталі: За інформацією Кличка, з усіх нових випадків – 15 жінок віком від 23 до 65 років та 10 чоловіків віком від 17 до 68 років. В тому числі, захворіли ще двоє медиків.

10 пацієнтів госпіталізували у столичні лікарні. 15 – лікуються на самоізоляції, під контролем медиків.

Що передувало: У суботу Центр громадського здоров'я МОЗ повідомив, що станом на 10 ранку в Україні зафіксовано 1096 випадків COVID-19, з яких у Києві – 195, в тому числі 1 летальний.

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Українська правда
Теми: Віталій Кличко Київ коронавірус


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