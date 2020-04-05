Карантин: громадські місця Києва патрулює поліція
Комунальні служби Києва разом із "Муніципальною вартою" та поліцією розпочали патрулювання столичних місць відпочинку.
Джерело: керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.
Деталі: Під час спільного патрулювання перевірено парки, сквери столиці, спортивні та дитячі майданчики в усіх районах. Зафіксовано низку порушень.
Пряма мова: "У нас є чітке завдання не допустити поширення епідемії у столиці, а це можливо лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Кияни мають зрозуміти, що карантин – це не канікули, і наразі не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи – поки що попереджувальний захід, із понеділка карантин входить у більш жорстку фазу".
Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину. Нові почнуть діяти з 6 квітня.
Знати більше:
Нові жорсткі обмеження на карантині: дозволи та заборони
Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі
Нагадаємо:
- В Україні станом на 22:00 4 квітня зафіксовано 1225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, 32 випадки - летальні. 25 осіб одужали.
- Станом на 10:00 4 квітня в Україні було підтверджено 1096 випадків COVID-19, з них 28 летальних.