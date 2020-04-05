Карантин: громадські місця Києва патрулює поліція

Комунальні служби Києва разом із "Муніципальною вартою" та поліцією розпочали патрулювання столичних місць відпочинку.

Джерело: керівник апарату КМДА Дмитро Загуменний.

Деталі: Під час спільного патрулювання перевірено парки, сквери столиці, спортивні та дитячі майданчики в усіх районах. Зафіксовано низку порушень.

Пряма мова: "У нас є чітке завдання не допустити поширення епідемії у столиці, а це можливо лише за умови точного виконання всіх карантинних заходів. Кияни мають зрозуміти, що карантин – це не канікули, і наразі не та ситуація, коли з хворобою можна жартувати. Відповідні зауваження та складені протоколи – поки що попереджувальний захід, із понеділка карантин входить у більш жорстку фазу".

Що передувало: 2 квітня Кабмін ухвалив постанову, якою посилив попередні правила і заборони карантину. Нові почнуть діяти з 6 квітня.

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