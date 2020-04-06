6 квітня. No time to die: Печерська Лавра на карантині, Джонсон в лікарні, Росія готується до Дня Перемоги

Офіційні дані актуальні на 11:40 6 квітня

Відсьогодні в Україні діють посилені обмеження під час карантину.

Не можна виходити в громадські місця без маски (респіратора) та документів, не можна гуляти у парках і скверах, не можна гуляти більше ніж по двоє.

А якщо вам більше 60 років, то виходити на вулицю не можна в принципі.

Утім якщо про вас немає кому подбати, у вас є право на похід у магазини, аптеки в радіусі 2 кілометрів від дому, а також на вигул тварин.

Також сьогодні стартує "Всеукраїнська школа онлайн" – телеуроки для школярів з 5 по 11 класи.

Україна. Понад 1300 інфікованих

Всього в Україні:

встановлених випадків – 1319

померлих – 38

одужали – 28

За останню добу:

68 нових хворих. Найбільше інфікованих виявили у Львівській (+12 нових випадків), Івано-Франківській (+11), Київській областях і Києві (по 9 випадків).

6 летальних випадків. Смерті вперше зафіксували в Донецькій і Кіровоградській областях.

3 пацієнти одужали

За минулу добу українці 89 разів викликали швидку, підозрюючи в себе коронавірус. Усіх 89 госпіталізували.

676 зразків біоматеріалу для тестування на коронавірус зібрали мобільні бригади в регіонах.

Областю без встановлених хворих продовжує вважатися Миколаївська, єдиного інфікованого з якої перереєстрували в Києві.

На Чернігівщині помер чоловік з Covid-19, який напередодні намагався втекти з лікарні.

На Тернопільщині від коронавірусу помер 57-річний священик. Чоловік лежав у лікарні, після погіршення стану його підключили до апарату штучної вентиляції легень.

На Буковині в реанімації з підозрою на коронавірус двоє дітей. Обоє у стані середньої тяжкості та на кисневій дотації.

Серед військових в зоні ООС на Сході випадків захворювання не виявили. У ЗСУ від учора лишається 3 хворих на коронавірус, на ізоляції 99 військових.

За даними окупаційної "влади", кількість хворих на коронавірус у Криму виросла до 21.

У непідконтрольних уряду районах Луганщини, за даними окупантів, кількість хворих зросла до 4. На окупованій Донеччині – троє хворих.

Лікування в Україні

Єдиний протокол для лікування хворих коронавірусом в Україні доповнять новими засобами.

Новий міністр охорони здоров’я Максим Степанов, який раніше назвав "Плаквелін" препаратом з активною речовиною, що "безпосередньо впливає на лікування при коронавірусі", заявив, що жодних ліків проти коронавірусу не існує і весь світ перебуває в пошуках.

Детальний аналіз українського протоколу лікування читайте на "УП. Життя".

Церква Vs пандемія

Києво-Печерська Лавра (УПЦ МП) закрилася для мирян до закінчення карантину. Богослужіння транслюватимуть онлайн. За день до оголошення такого рішення братія та настоятель лаври митрополит Павло здали тести на коронавірус.

В Ужгороді прихожани УПЦ МП та Української Греко-Католицької слухали недільну службу з вулиці. До одного з храмів УПЦ МП викликали поліцію через нібито скупчення людей, і після розмови з поліцейським люди розійшлися.

Серед інфікованих в Ужгороді ціла родина диякона – батько, матір, дружина і сам священнослужитель.

Тим часом УГКЦ у Вашингтоні освятила гілки на Вербну неділю через Facebook, а голова УГКЦ у США Борис Гудзяк звернувся до вірян з пустого храму. УГКЦ в Колумбії організувала богослужіння через YouTube.

Попри рішення уряду

Міський голова Запоріжжя Володимир Буряк вирішив, що з 6 квітня автобуси, трамваї, маршрутки та тролейбуси вийдуть на маршрути. Пояснив таке рішення тим, що людям "потрібно якось добиратися на роботу". Користуватися транспортом можна буде лише в масці або респіраторі.

Усього в області зафіксовано 41 випадок захворювання на коронавірус. Це дещо більше за сусідні області – Херсонську, Дніпропетровську і Донецьку, – де кількість хворих не перевищує 15. Утім Запорізька область має далеко не рекордні цифри хворих по Україні.

Ринки

Після дозволу МОЗ деякі місцеві ради пішли на відкриття продуктових ринків. Окрім, власне торгівлі продуктами, вони мають відповідати ще кільком вимогам, зокрема всі продавці та покупці мають бути в масках, тримати 1,5 метри в черах тощо.

У Первомайську на Миколаївщині вишикувалася кілометрова черга з охочих потрапити на міський ринок. Люди не дотримувалися дистанції в півтори метри.

На харківських ринках покупці в чергу не ставали, продавці здебільшого носять маски і рукавиці.

Фото: харківське медіа "Накипело"

Анонімна благодійність

Тернопільським лікарням анонімно подарували 23 монітори для пацієнтів. Обладнання допомагає цілодобово моніторити та контролювати фізичні параметри дітей і дорослих.

За бажанням благодійника, 18 моніторів розподілять між лікарнями Тернополя, ще 5 – віддадуть у Збаразьку райлікарню.

Фото: Тернопільська міськрада

Світ. Зменшення смертей

У світі офіційно зареєстровано 1 275 856 хворих на коронавірус. На ранок 4 березня їх кількість була 1 204 782

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 70 тисяч. Що менше, ніж напередодні, коли кількість хворих зросла приблизно на 85 тисяч.

За добу на планеті від COVID-19 померло близько 4,5 тисяч людей, що значно менше ніж напередодні. Перед цим три доби поспіль від коронавірусу помирало близько 6 тисяч людей.

У всьому світі:

Одужали: 262 999 (+ 15 150)

Померли: 69 514 (+4 665)

Коронавірус потроху відпускає Італію та Іспанію

В Іспанії минулої доби зафіксований найнижчий рівень смертності за 8 днів – померли 674 людини. Для порівняння, напередодні повідомлялося про 809 померлих за добу.

Загалом в країні загинули 12 418 людей.

Темпи поширення хвороби також знижуються. За добу кількість інфікованих зросла на 5%, що є найбільш незначним зростанням з початку кризи.

В Італії зафіксований найнижчий добовий показник смертності з 19 березня. За останню добу померло 525 людей, напередодні йшлося про 681 загиблого, до цього – про 766.

Загальна кількість загиблих із діагнозом "коронавірус" за час епідемії досягла 15 887 людей.

Смертність знизилася і в основному осередку епідемії – регіоні Ломбардія – за останні 24 години там померло 249 людини. Тиждень тому денна кількість загиблих тут перевищувала 500 людей.

Нещодавно влада Ломбардії заборонила виходити з дому без захисної маски. Регіон став єдиним в Італії, де зобов’язали надягати маску кожен раз, коли людина виходить з дому.

В Італії зафіксоване одужання найстаршою в світі людини. Нею стала 104-річна Ада Зануссо, яка мешкала в будинку для літніх людей. Ада виявилась однією з небагатьох хворих з цього будинку, кому вдалося одужати. Там померло 20 літніх людей.

Борис Джонсон в лікарні. У США найважчий тиждень

У Великій Британії кількість загиблих від коронавірусу наблизилася до 5 тисяч – офіційно зареєстровано 4 934 смерті.

За останню добу в країні померла 621 людина. Це дещо менше, ніж вчора, коли повідомлялося про 708 смертей.

Загальна кількість людей, які заразилися коронавірусом, у Британії зросла до 47 806. При цьому 5 903 заразилися протягом останньої доби, що значно більше ніж кількість заражених в суботу – 3 735.

Щоб обмежити поширення вірусу в країні, влада планує заборонити фізичні вправи на свіжому повітрі. Для порівняння, в Україні спорт на вулиці офіційно заборонений з 6 квітня.

Хворого на коронавірус прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона госпіталізували.

"Це попереджувальний крок, оскільки через 10 днів після тесту у прем'єр-міністра все ще зберігаються постійні симптоми коронавірусу", – повідомили в уряді.

Президент США Дональд Трамп підтримав Бориса Джонсона:

"Всі американці моляться за нього, він мій друг і великий джентльмен. Як ви знаєте, він був госпіталізований сьогодні, але я впевнений, що все буде добре".

Королева Єлизавета II записала відеозвернення до британців. У своїй п'ятій за 68 років правління промові, не враховуючи новорічних звернень, королева подякувала людям за дотримання розпорядження уряду залишатися вдома, і похвалила тих, хто "збирається разом, щоб допомагати іншим". Королева впевнена, що Британія "здолає це".

Уряд Швеції розробляє нове законодавство, що дозволяє впроваджувати "надзвичайні заходи" по боротьбі з Covid-19. Влада країни хвилюється, що відносно м'який підхід може призвести до більш високого рівня смертності, ніж в інших країнах Північної Європи.

У США за останні 24 години загинуло 1 144 людини, кількість хворих досягла майже 340 тисяч.

Від початку епідемії в країні загинуло 9 647 людей, вилікувалось 17 582.

Як і раніше найбільше від хвороби потерпає місто Нью-Йорк. Від початку епідемії тут зафіксовано вже 3048 летальних випадки, лише за добу – 424.

Головний лікар США Джером Адамс прогнозує, що цей тиждень для "більшості американців" буде "найтяжчим і найсумнішим за все їхнє життя".

"Це буде момент на кшталт Перл Гарбор, 9/11, тільки це не станеться в якомусь окремому місці, це зачепить усю країну", – сказав Адамс.

Він додав, що бачить світло в кінці тунелю, якщо кожен бути виконувати свою частину роботи.

Серйозність ще усвідомили не всі

Голова медичної служби Шотландії Кетрін Колдервуд пішла з посади через жорстку критику після того, як двічі порушила карантинні правила і виїжджала з дому на відпочинок із родиною.

У Великій Британії від коронавірусу помер пастор, який говорив про "істерію" навколо нового вірусу і не турбувався через COVID-19, коли вирушив у подорож для проповіді.

Росія, попри свої, місцями, жорсткі методи ізоляції, не припиняє репетиції параду до Дня перемоги, запланованого на 9 травня. Загальна кількість підтверджених заражень у країні перевищила 6,3 тисячі, збільшившись за останню добу майже на тисячу.

У Москві сталась історія, яка викликала чималий резонанс у мережі. На широко відомих і нині закритих для відвідування Патріарших прудах затримали чоловіка, який гуляв із собакою і відмовився залишити парк.

Його повезли у відділок, залишивши при цьому пса одного на вулиці. Тепер справу про "спротив правоохоронцям" розгляне суд. А звати москвича, принаймні, як пишуть ЗМІ, Ісус. Звучить, як сюжет булгаківського роману.

У Волгограді єпископи і священики продовжили традицію свого керівника патріарха Кирила, і, щоб "захиститись від коронавірусу", пролетіли на вертольоті над містом з іконою та мощами святих.

Тим часом у зоопарку Нью-Йорку позитивний результат на COVID-19 показала 4-річна тигриця на прізвисько Надя.

Світ продовжує гуртуватись навколо пандемії

Одна з керівниць ООН закликала убезпечитись від майбутніх пандемій і заборонити по світу ринки диких тварин. Саме такий ринок в Ухані вважається відправною точкою COVID-19.

Прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар, який колись був лікарем, вирішив допомогти службі охорони здоров’я у боротьбі з вірусом. Він має працювати лікарем один день на тиждень.

Люди по всій Індії вимкнули світло у будинках і запалили свічки або включили ліхтарі на знак солідарності з боротьбою країни проти пандемії коронавируса.

Сінгапур велів 20 тисячам іноземних робітників 14 днів залишатися в їхніх гуртожитках через збільшення випадків COVID-19. Як правило, у цих гуртожитках мешкають чоловіки з Південної Азії, які працюють на будівництві. Їм обіцяють платити да забезпечувати їжею тричі на день, однак дехто скаржиться на погані умови.

Apple поставив медпрацівникам та іншим борцям з вірусом понад 20 мільйонів масок для обличчя.

Мілевський відігрується за весь світ. Кайл Уокер вибачається за повій

Ексфорвард збірної України та нападаючий брестського "Динамо" Артем Мілевський розповів телеканалу "Футбол1", як Білорусь, єдина в Європі, продовжує грати у футбол.

"Ми одні граємо за весь світ. Жарти жартами, але обговорюємо на базі хто чхнув, хто не чхнув. Для нас дивно, що ми продовжуємо грати. У нас по 50 чоловік на матчі ходить. Що тут крутого? Але не нам це вирішувати", – поскаржився Мілевський.

Він також запевнив, що в магазинах Білорусі ажіотажу немає – гречки повно.

Гравець британського "Манчестер Сіті" Кайл Уокер вибачився після того, як в розпал пандемії разом з другом викликав додому двох повій, а наступного дня виклав в соцмережах відео, в якому закликав всіх залишатися вдома та тримати дистанцію, щоб не заразитися на COVID-19.

Після цього одна з повій, яка була вдома у футболіста, назвала його лицеміром, тому що він сам порушив дистанцію. Через п’ять днів спортсмен приніс вибачення за подвійні стандарти.

Під час пандемії вирішив залишатися на світлій стороні болгарський боксер Кубрат Пулєв. Він пообіцяв віддати 50% свого прибутку за бой з британцем Ентоні Джошуа. Як повідомляє Reuters, гонорар болгарина становитиме приблизно $5 мільйонів.

Щоправда, коли відбудеться відкладений бій, який був запланований на 20 червня в Лондоні, невідомо.

Семюел Л. Джексон матюкається. Гвінет Пелтроу плескає медикам

Карантин продовжує надихати людей у всьому світі на креатив та творчість.

Голівудська зірка Семюел Л. Джексон в своєму Instagram записав відео з головними рекомендаціями для боротьби з коронавірусом. Актор зачитав вірші з нової "дитячої книги для дорослих" Адама Мансбаха з красномовною назвою "Залишайся, б**дь, вдома".

Вірші з матюками в виконанні Джексона нагадали шанувальникам кінематографу кращі стрічки Квентіна Тарантіно.

Залишатися вдома продовжують мешканці Нью-Йорка. Щоб не сильно нудьгувати та хоча б якось показати солідарність з медиками, щодня, о 19-й, вони аплодують з балконів та вікон всім, хто знаходиться на вістрі боротьби з COVID-19

Як в Нью-Йорку відбувається цей флешмоб, який вже прокотився Європою, у себе в Instagram показала зірка Голлівуду Гвінет Пелтроу.

Співачка Pink розповіла, як тяжко хворіє на коронавірус її 3-річний син. За її словами, в нього три тижні тримається температура 37,8.

"Я ніколи стільки не молилася", – зізналася Pink.