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Новини 20 травня: пресконференція Зеленського, послаблення карантину

Середа, 20 травня 2020, 21:35

Зеленський дав пресконференцію до річниці свого президентства, до 22 червня в Україні буде адаптивний карантин — актуальні новини 20 травня.

Про пресконференцію

Жодного кума чи військового друга я не призначив, а лише "чистих" людей, яким довіряю.

Хочу бути президентом, який зробить в Україні дороги.

Що стосується вироку Порошенку — все ще попереду. Ви бачили вчорашній скандал. Я думаю, вони так керували державою, що їх чекає дуже багато різних пригод і різних вироків.

Про українців за межею бідності: $250 — це маленька зарплата, але не бідність.

Також Зеленський заявив, що йому може не вистачити однієї президентської каденції і він подумає, чи балотуватися на ще один строк.

Тут ми зібрали основні тези пресконференції президента.

Про карантин

З 22 травня до 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин — обмеження посилюватимуть регіонально, залежно від динаміки захворюваності.

Метро в Києві та інших містах України може запрацювати з 25 травня. З 22 травня відновиться рух наземного громадського транспорту, а також міжнародне залізничне і автомобільне пасажирське сполучення.

Кабмін відновлює роботу 66 пунктів пропуску на кордоні з Європейським Союзом і Молдовою.

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Про інші важливі новини

Переважна більшість українців вважають, що Зеленський погано впорався з основними завданнями: зниженням рівня корупції та врегулюванням конфлікту на Донбасі.

Фракція "Батьківщина" пішла на ізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і не повернеться в сесійну залу, доки не отримає результатів тестування всіх парламентарів фракції.

Порошенко назвав аудіофайли нардепа Деркача фейком і звинуватив в організації провокації Коломойського, Офіс президента і Росію.

В Україні зафіксовано 19 230 випадків захворювання на коронавірус — за добу кількість хворих зросла на 354. Внаслідок ускладнень померли 564 особи, 5955 пацієнтів одужали.



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