Новини 25 травня: Поліцейське свавілля, відкриття метро

У Київській області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки, суд залишив підозрюваного у справі про вбивство Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою, у Києві відкрили метро — актуальні новини 25 травня.

Про поліцію

У місті Кагарлик Київської області розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.

За попередньою інформацією, в ніч з 23 на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка – вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою. Після цього кілька разів зґвалтував потерпілу.

Тим часом у Нацполіції з’явився Департамент захисту інтересів суспільства і держави, але інформацію про його структуру, кількісний склад, функції і повноваження правоохоронці засекретили.

Про справу Шеремета

Печерський суд Києва залишив підозрюваного у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета Андрія Антоненка під вартою до 23 липня.

Також адвокат дитячого кардіохірурга Юлії Кузьменко, яку поліція підозрює у виконанні вбивства журналіста Павла Шеремета, Тарас Безпалий заявив про відвід судді.

Про метро, інший транспорт та карантинні послаблення

Вранці 25 травня запрацювали всі лінії столичного метрополітену. В метро впускають в масках та просять дотримуватись безпечної дистанції. Проте дозволяють заходити без рукавичок, що суперечить правилам.

У Дніпрі також відновили роботу місцевого метрополітену.

Також З 26 травня у Київській області буде послаблений карантин: дозволять роботу міського, міжміського та обласного транспорту, роботу дитсадків, готелів та спортивні змагання.

І ще. Дитячі садочки, спортивні комплекси, зали, фітнес-центри (окрім басейнів), дитячо-юнацькі спортивні школи, пляжі і зони відпочинку біля водойм — із 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.

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