Новости 25 мая: Полицейский произвол, открытие метро

В Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины, суд оставил подозреваемого по делу об убийстве Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей, в Киеве открыли метро - актуальные новости 25 мая.

О полиции

В городе Кагарлык Киевской области расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины.

В ночь с 23 на 24 мая 2020 года оперуполномоченный в своем служебном кабинете применил пытки к женщине, которую вызвали в отделение полиции в качестве свидетеля - надевал противогаз, применял наручники и осуществлял выстрелы из табельного оружия над головой. После этого несколько раз изнасиловал потерпевшую.

Тем временем в Нацполиции появился Департамент защиты интересов общества и государства, но информацию о его структуре, количественном составе, функциях и полномочиях правоохранители засекретили.

О деле Шеремета

Печерский суд Киева оставил подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко под стражей до 23 июля.

Также адвокат детского кардиохирурга Юлии Кузьменко, которую полиция подозревает в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, Тарас Беспалый заявил об отводе судьи.

О метро, другом транспорте и карантинных послаблениях

Утром 25 мая заработали все линии столичного метрополитена. В метро впускают в масках и просят соблюдать безопасную дистанцию. Однако разрешают заходить без перчаток, что противоречит правилам.

В Днепре также возобновили работу местного метрополитена.

Также с 26 мая в Киевской области будет ослаблен карантин: разрешат работу городского, междугородного и областного транспорта, работу детских садов, гостиниц и спортивные соревнования.

И еще. С первого июня в Киеве планируют открыть детские сады, спортивные комплексы, залы, фитнес-центры (кроме бассейнов), детско-юношеские спортивные школы, пляжи и зоны отдыха у водоемов.

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