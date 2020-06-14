Головні новини суботи і ночі: антирекорд COVID-19, деталі справи про хабар в $6 млн

В Україні зафіксували черговий антирекорд захворюваності на коронавірус, провадження щодо Burisma і Злочевського хотіли закрити до дня народження ексміністра – новини, які були актуальні 13 червня.

Про антирекорд COVID-19

За минулу добу, 12 червня, в Україні зафіксували 753 випадки зараження коронавірусом. Померли за добу 10 пацієнтів, одужали – 409.

Найбільше випадків 12 червня зафіксовано на Львівщині – 132. На Закарпатті виявили 77 випадків, у Києві – 72.

Всього з початку епідемії в Україні захворіли 30 506 людей, померли – 880, одужали – 13 976.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошує, що основою причиною рекордного збільшення нових випадків коронавірусу є недотримання громадянами карантину.

Про хабар для закриття справи Burisma

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький та директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник розповіли деталі справи надання колишнім високопосадовцем попередньої влади неправомірної вигоди керівництву НАБУ та САП в розмірі $6 млн.

За їх словами, до справи можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГПУ відповіли, що проводять службове розслідування по факту втручання до Єдиного реєстру досудових розслідувань для перевірки закриття справи ексміністра екології Миколи Злочевського.

Хабар давали за закриття справи щодо власника "Бурісми" (Burisma Holdings), екс-міністра екології Миколи Злочевського. У цій справі затримали першого заступника голови ДПС у Києві Миколу Ільяшенка.

За словами директора НАБУ Артема Ситника, вимогою зловмисників було закриття провадження щодо Злочевського до 14 червня, тобто дня його народження.

Енергетична компанія Burisma Group, президентом якої є ексміністр екології Микола Злочевський, заявляє, що ні компанія, ні її власник не причетні до спроби підкупити керівництво антикорупційних органів України.

Про телеграм-канали Української правди

Багато пишемо про коронавірус і не тільки у наші Telegram-канали.

УП. Стрічка — короткі та оперативні новини про те, що відбувається прямо зараз;

УП. Кляті питання — відповіді на найпоширеніші питання, стислий переказ публікацій, підсумкові новини дня.

Радимо підписатися, на обидва канали, щоб бути в курсі найголовніших подій, важливої інформації та нічого не пропустити.

Про інші важливі новини

Кабінет міністрів скасував проведення в Україні пробного ЗНО, яке планувалося на 15 і 17 червня. Пробне ЗНО можна буде пройти онлайн.

Можливість проведення в Україні основної сесії ЗНО в заплановані терміни буде оцінена 20-22 червня.

Кабінет міністрів скасував заборону на в'їзд іноземців в Україну, послабив правила обсервації для осіб, що приїжджають з-за кордону, а також скасував її для тих, хто прибуває з ОРДЛО та Криму.

За час карантину правоохоронці склали більше 12,5 тисяч адмінпротоколів за порушення вимог безпеки, а суди вже винесли рішення про стягнення штрафів на суму 4,5 млн гривень.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.