Адвокати Мангера оголосили відвід судді: суд відклали

Адвокати підозрюваного у замовленні та організації нападу на Катерину Гандзюк голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера оголосили відвід судді. Розгляд відклали.

Джерело: коментар "Українській правді" адвоката Дмитра Ільченка, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми оголосили відвід судді, тому що під час розподілу справи 18 із 20 суддів Печерського суду вилучили із автоматичного розподілу".

Деталі: Таким чином, за словами адвоката, питання, хто буде головувати на судді над Мангером, вирішувалося між двома суддями суду.

Адвокат розповів, що наразі вони знаходяться біля райсуду та чекають, коли визначиться новий суддя, який розгляне відвід. Вони планують чекати до 17 години. Клопотання про відвід повинен розглянути інший суддя, на це процесуально відводиться максимум два дні.

Захисник Мангера розповів, що його клієн має повне право покинути суд, адже примусовий привід уже здійснили. Адвокат додав, що Мангер буде знаходитися в Києві в очікуванні продовження судового засідання.

Наразі, повідомив захисник, у Мангера є тільки одне зобов'язання - з'являтися за повісткою в суд.

За словами Ільченка, Мангеру перед засіданням надали медичну допомогу. Також вони планують звернутися до медиків у Києві, щоб оцінити його стан.

Адвокат заявив, що навіть якщо лікарі скажуть про незадовільний стан здоров'я, Мангер готовий брати участь у судовому процесі.

Цьому передувало: 15 червня Мангера не доставили до суду, бо він був у лікарні нібито через проблеми з серцем. Але Печерський суд Києва дав дозвіл на його затримання з метою приводу до суду.

16 червня Мангера затримали та повезли до Печерського райсуду Києва.

Передісторія:

31 липня 2018 року у Херсоні біля під'їзду чоловіквилив кислоту на активістку Катерину Гандзюк. Вона потрапила до реанімацію з сильними опіками, а за 3 місяці померла у лікарні після багатьох операцій.

6 червня 2019 року, після того як 5 обвинувачених у виконанні злочину визнали свою провину та пішли на угоду зі слідством, суд виніс їм вироки.

16 березня одного з підозрюваних в організації злочину Олексія Левіна екстрадували до України з Болгарії. Суд у Києві взяв його під варту.

25 березня суд продовжив до липня терміни досудового слідства у провадженні щодо Левіна та підозрюваного замовника Владислава Мангера, а 30 березня суд продовжив термін тримання Левіна під вартою ще на 2 місяці (адвокати подали апеляцію).

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