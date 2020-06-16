Адвокаты Мангера объявили отвод судьи: суд отложили

Адвокаты подозреваемого в заказе и организации нападения на Екатерину Гандзюк голову Херсонского областного совета Владислава Мангера объявили отвод судьи. Рассмотрение отложили.

Источник: комментарий "Украинской правде" адвоката Дмитрия Ильченко, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы объявили отвод судьи, так как при распределении дела 18 из 20 судей Печерского суда изъяли из автоматического распределения".

Детали: Таким образом, по словам адвоката, вопрос, кто будет председательствовать на суде над Мангером, решался между двумя судьями суда.

Адвокат рассказал, что сейчас они находятся у райсуда и ждут, когда определится новый судья, который рассмотрит отвод. Они планируют ждать до 17 часов. Ходатайство об отводе должен рассмотреть другой судья, на это процессуально отводится максимум два дня.

Защитник Мангера рассказал, что его клиен имеет полное право покинуть суд, ведь принудительный привод уже осуществили. Адвокат добавил, что Мангер будет находиться в Киеве в ожидании продолжения судебного заседания.

Сейчас сообщил защитник, в Мангера есть только одно обязательство - являться по повестке в суд.

По словам Ильченко, Мангеру перед заседанием оказали медицинскую помощь. Также они планируют обратиться к медикам в Киеве, чтобы оценить его состояние.

Адвокат заявил, что даже если врачи скажут о неудовлетворительном состоянии здоровья, Мангер готов участвовать в судебном процессе.

Этому предшествовало: 15 июня Мангера не доставили в суд, потому что он был в больнице якобы из-за проблем с сердцем. Но Печерский суд Киева дал разрешение на его задержание с целью привода в суд.

16 июня Мангера задержали и повезли в Печерский райсуд Киева.

Предыстория:

31 июля 2018 года в Херсоне у подъезда мужчина вылил кислоту на активистку Екатерину Гандзюк. Она попала в реанимацию с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.

6 июня 2019 года, после того как 5 обвиняемых в исполнении преступления признали свою вину и пошли на сделку со следствием, суд вынес им приговоры.

16 марта одного из подозреваемых в организации преступления Алексея Левина экстрадировали в Украину из Болгарии. Суд в Киеве взяв его под стражу.

25 марта суд продлил до июля сроки досудебного следствия в производстве относительно Левина и подозреваемого заказчика Владислава Мангера, а 30 марта суд продлил срок содержания Левина под стражей еще на 2 месяца (адвокаты подали апелляцию).

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