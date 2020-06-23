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Головні новини понеділка і ночі: наслідки вибуху на Позняках, протести в Харкові

Вівторок, 23 червня 2020, 08:00

У результаті вибуху столичних Позняках загинули 5 людей, люди заблокували лікарню в Харкові, куди мали приймати заражених COVID-19 — актуальні новини 22 червня.

Про наслідки вибуху

Станом на вечір 22 червня внаслідок вибуху в будинку у Дарницькому районі Києва загинуло п'ятеро осіб, 5 людей травмовано, 3 осіб вдалося врятувати. 

Також у результаті вибуху газу було зруйновано 16 квартир і ще 40 пошкоджено.

В мережу виклали відеозапис моменту вибуху.

Про заблоковану лікарню

Представники чорнобильських організацій протестували проти відкриття диспансеру радіаційного захисту для прийому хворих на COVID-19 — учасники акції запевняли, що медзаклад не пристосований для лікування хворих на коронавірус.

Під час акції відбулися невеликі сутички із правоохоронцями, постраждали двоє поліцейських.

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Українська правда


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