Главные новости понедельника и ночи: последствия взрыва на Позняках, протесты в Харькове

В результате взрыва столичных Позняках погибли 5 человек, люди заблокировали больницу в Харькове, где должны были принимать зараженных COVID-19 — актуальные новости 22 июня.

О последствиях взрыва

По состоянию на вечер 22 июня в результате взрыва в доме в Дарницком районе Киева погибли пять человек, 5 человек травмированы, 3 человек удалось спасти.

В результате взрыва газа были разрушены 16 квартир и еще 40 повреждены.

В сеть выложили видеозапись момента взрыва.

О заблокированной больнице

Представители чернобыльских организаций протестовали против открытия диспансера радиационной защиты для приема больных COVID-19 — участники акции уверяли, что медучреждение не приспособлено для лечения больных коронавирусом.

Во время акции произошли небольшие столкновения с правоохранителями, пострадали два полицейских.

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