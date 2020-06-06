Усі розділи
Укр / Рус

Венедіктова розповіла, як боротимуться з катуваннями в правоохоронних органах

Субота, 6 червня 2020, 13:42

У 2019 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 52 факти катувань та 1629 фактів можливого перевищення правоохоронцями влади або службових повноважень.

Джерело: звернення генпрокурора Ірини Венедіктової

Деталі: Генпрокурор зазначила, що нещодавно було проведено масштабну координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.

Пряма мова: "Всі учасники координаційної наради спільно визначили першочергові кроки протидії цим ганебним проявам.

Серед них, зокрема, використання систем відеоспостереження у місцях несвободи, портативних відеореєстраторів при застосуванні заходів примусу, а також створенння спеціально обладнаних кімнат для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації".

Деталі: Венедіктова згадала про справу 5-річного Кирила Тлявова, якого було вбито через розваги поліцейських зі зброєю.

"Встановлення справедливості щодо маленького Кирила – справа честі для всієї системи кримінальної юстиції", - заявила вона.

Генпрокурор також заявила, що прокуратура бачить і свої недоліки та продовжує самоочищення. Вона згадала про затримання 4 червня прокурора у Києві, який отримав від представника фінансової установи 100 тисяч доларів США.

Знати більше: Катування і зґвалтування у поліцейському відділку Кагарлика. Все, що відомо

Кому дзвонити, коли вбиває поліція? Хроніка катувань, вбивств та кришувань правоохоронців

Передісторія:

  • 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки. 
  • 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
  • На Дніпропетровщині розформовано Павлоградський відділ поліції, в усій області проводиться перевірка через співпрацю правоохоронців зі злочинцями. Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань.

Українська правда
Теми: Венедіктоваполіціяпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Картини Порошенка: його адвокати подали до суду на Венедіктову

Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця

Посадовці Укртрансбезпеки вимагали хабарі з перевізників

Венедіктова розповіла, як боротимуться з катуваннями в правоохоронних органах

Біля Опитного й Мар'їнки поранено українських військових

У Києві 83 нові випадки коронавірусу, 25 госпіталізованих

Усі головні новини...
Венедіктова
Генпрокурор визнала, що бути журналістом в Україні – небезпечно
Венедіктова ініціювала ще одне розслідування щодо Холодницького
Холодницький розповів про підозрілі запити Венедіктової і загрозу витоку від неї
Останні новини
17:25
У праймеріз на мера Києва братимуть участь не лише "Слуги народу" – Зеленський
16:54
Покатушки з президентом: Зеленський на велосипеді привітав журналістів
16:41
Картини Порошенка: його адвокати подали до суду на Венедіктову
16:22
Шмигаль: Кількість реєстрацій нових ФОП повернулася до докризового періоду
16:19
відеоСтепанов не міг закупити костюми удвічі дорожче – Зеленський
15:49
У МВС пояснили, чому не перевіряли наявність у Держрезерві 150 тисяч тонн зерна
15:47
У селі на Буковині всі тести на COVID-19 виявились позитивними
15:32
Зеленський: Аваков має довести справу Шеремета до кінця
15:23
Шмигаль хоче запустити на Львівщині пулінг-тестування на коронавірус
15:14
На Житомирщині посилили карантин
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!