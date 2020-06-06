Венедіктова розповіла, як боротимуться з катуваннями в правоохоронних органах
У 2019 році до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про 52 факти катувань та 1629 фактів можливого перевищення правоохоронцями влади або службових повноважень.
Джерело: звернення генпрокурора Ірини Венедіктової
Деталі: Генпрокурор зазначила, що нещодавно було проведено масштабну координаційну нараду керівників правоохоронних органів щодо стану протидії катуванням працівниками органів правопорядку, а також нелюдському та такому, що принижує гідність, поводженню і покаранню.
Пряма мова: "Всі учасники координаційної наради спільно визначили першочергові кроки протидії цим ганебним проявам.
Серед них, зокрема, використання систем відеоспостереження у місцях несвободи, портативних відеореєстраторів при застосуванні заходів примусу, а також створенння спеціально обладнаних кімнат для проведення допитів та інших слідчих дій з можливістю відеофіксації".
Деталі: Венедіктова згадала про справу 5-річного Кирила Тлявова, якого було вбито через розваги поліцейських зі зброєю.
"Встановлення справедливості щодо маленького Кирила – справа честі для всієї системи кримінальної юстиції", - заявила вона.
Генпрокурор також заявила, що прокуратура бачить і свої недоліки та продовжує самоочищення. Вона згадала про затримання 4 червня прокурора у Києві, який отримав від представника фінансової установи 100 тисяч доларів США.
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Передісторія:
- 25 травня у місті Кагарлик Київської області було розформовано відділок поліції після інциденту з побиттям і зґвалтуванням затриманої жінки.
- 26 травня Голосіївський районний суд Києва арештував на два місяці поліцейських з Кагарлика Сергія Сулиму і Миколу Кузіва, яких підозрюють у побитті та зґвалтуванні жінки у райвідділку.
- На Дніпропетровщині розформовано Павлоградський відділ поліції, в усій області проводиться перевірка через співпрацю правоохоронців зі злочинцями. Зловмисники, зокрема, залякували й катували підозрюваних для отримання "потрібних" показань.