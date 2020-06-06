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Венедиктова рассказала, как будут бороться с пытками в правоохранительных органах

Суббота, 6 июня 2020, 13:42
Венедиктова рассказала, как будут бороться с пытками в правоохранительных органах

В 2019 году в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 52 фактах пыток и 1629 фактов возможного превышения правоохранителями власти или служебных полномочий.

Источник: обращение генпрокурора Ирины Венедиктовой

Детали: Генпрокурор отметила, что недавно было проведено масштабное координационное совещание руководителей правоохранительных органов о состоянии противодействия пыткам работниками органов правопорядка, а также бесчеловечному и унижающему достоинство обращению и наказанию.

Прямая речь: "Все участники координационного совещания совместно определили первоочередные шаги противодействия этим позорным проявлениям.

Среди них, в частности, использование систем видеонаблюдения в местах несвободы, портативных видеорегистраторов при применении мер принуждения, а также создание специально оборудованных комнат для проведения допросов и других следственных действий с возможностью видеофиксации".

Детали: Венедиктова вспомнила о деле 5-летнего Кирилла Тлявова, который был убит из-за развлечения полицейских с оружием.

"Установление справедливости в отношении маленького Кирилла – дело чести для всей системы уголовной юстиции", - сказала она.

Генпрокурор также заявила, что прокуратура видит и свои недостатки и продолжает самоочищение. Она вспомнила о задержании 4 июня прокурора в Киеве, который получил от представителя финансового учреждения 100 тысяч долларов США.

Знать больше: Пытки и изнасилования в полицейском участке Кагарлыка. Все, что известно

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Предыстория:

  • 25 мая в городе Кагарлык Киевской области был расформирован участок полиции после инцидента с избиением и изнасилованием задержанной женщины. 
  • 26 мая Голосеевский районный суд Киева арестовал на два месяца полицейских из Кагарлыка Сергея Сулиму и Николая Кузива, которых подозревают в избиении и изнасиловании женщины в райотделе.
  • В Днепропетровской области расформирован Павлоградский отдел полиции, во всей области проводится проверка из-за сотрудничества правоохранителей с преступниками. Злоумышленники, в частности, запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний.

Украинская правда
Темы: Венедиктоваполицияпрокуратура
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