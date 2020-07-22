Новини 22 липня: "луцький теракт", продовження карантину

У МВС пояснили, чому спецпризначенці прибули після затримання, уряд продовжив карантин до 31 серпня — актуальні новини 22 липня.

Про теракт

У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша — на ньому видно, що його затримання й звільнення заручників сталося ще до того, як почався штурм автобуса.

У МВС пояснили, що спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Кривоша, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця".

Харківська поліція затримала можливого спільника чоловіка, який захоплював заручників у Луцьку, він погодився співпрацювати зі слідством.

Заручники луцького терориста розповіли, що Кривош ставився до них добре і не погрожував.

Максима Кривоша було допитано, він наразі перебуває в Луцькому слідчому ізоляторі й в четвер, як очікується, суд обере йому запобіжний захід.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

Про телеграм-канал Української правди

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

The New York Times опублікувало у Twitter посилання на свій матеріал про теракт у Луцьку — Ілон Маск його прокоментував: "Просто ще один день у 2020 році".

Україна встановлює безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.

У квартирі в Києві знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна.

Повернення Сергія Реброва на посаду головного тренера київського "Динамо" не відбудеться – він відмовився очолити клуб.

За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.