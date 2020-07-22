Новини 22 липня: "луцький теракт", продовження карантину
У МВС пояснили, чому спецпризначенці прибули після затримання, уряд продовжив карантин до 31 серпня — актуальні новини 22 липня.
Про теракт
У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша — на ньому видно, що його затримання й звільнення заручників сталося ще до того, як почався штурм автобуса.
У МВС пояснили, що спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Кривоша, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця".
Харківська поліція затримала можливого спільника чоловіка, який захоплював заручників у Луцьку, він погодився співпрацювати зі слідством.
Заручники луцького терориста розповіли, що Кривош ставився до них добре і не погрожував.
Максима Кривоша було допитано, він наразі перебуває в Луцькому слідчому ізоляторі й в четвер, як очікується, суд обере йому запобіжний захід.
Про карантин
Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.
Про телеграм-канал Української правди
Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка.
Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.
Про інші важливі новини
The New York Times опублікувало у Twitter посилання на свій матеріал про теракт у Луцьку — Ілон Маск його прокоментував: "Просто ще один день у 2020 році".
Україна встановлює безвізовий режим для громадян Австралії, Нової Зеландії та країн Аравійського півострова.
У квартирі в Києві знайшли мертвим керівника ГО "Дім милосердя" Олексія Кучапіна.
Повернення Сергія Реброва на посаду головного тренера київського "Динамо" не відбудеться – він відмовився очолити клуб.
За добу 21 липня в Україні коронавірусну хворобу COVID-19 підтвердили у 829 осіб, водночас 973 хворих одужали, а 16 пацієнтів померли.