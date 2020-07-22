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Новини 22 липня: "луцький теракт", продовження карантину

Середа, 22 липня 2020, 21:48

У МВС пояснили, чому спецпризначенці прибули після затримання, уряд продовжив карантин до 31 серпня — актуальні новини 22 липня.

Про теракт

У соцмережах оприлюднили ще одне відео затримання Максима Кривоша — на ньому видно, що його затримання й звільнення заручників сталося ще до того, як почався штурм автобуса.

У МВС пояснили, що спецпризначенці використали світлошумові гранати й бронетранспортер після затримання Кривоша, щоб "психологічно пригнітити волю злочинця".

Харківська поліція затримала можливого спільника чоловіка, який захоплював заручників у Луцьку, він погодився співпрацювати зі слідством.

Заручники луцького терориста розповіли, що Кривош ставився до них добре і не погрожував.

Максима Кривоша було допитано, він наразі перебуває в Луцькому слідчому ізоляторі й в четвер, як очікується, суд обере йому запобіжний захід.

Про карантин

Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

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