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Новости 22 июля: "луцкий теракт", продление карантина

Среда, 22 июля 2020, 21:48
Новости 22 июля: луцкий теракт, продление карантина

В МВД объяснили, почему спецназ прибыл после задержания, правительство продолжило карантин до 31 августа — актуальные новости 22 июля.

О теракте

В соцсетях обнародовали еще одно видео задержания Максима Кривоша — на нем видно, что его задержание и освобождение заложников произошло еще до того, как начался штурм автобуса.

В МВД объяснили, что спецназ использовал светошумовые гранаты и бронетранспортер после задержания Кривоша, чтобы "психологически подавить волю преступника".

Харьковская полиция задержала возможного сообщника мужчины, который захватывал заложников в Луцке, он согласился сотрудничать со следствием.

Заложники луцкого террориста рассказали, что Кривош относился к ним хорошо и не угрожал.

Максим Кривош был допрошен, он сейчас находится в Луцком следственном изоляторе и в четверг, как ожидается, суд изберет ему меру пресечения.

О карантине

Кабинет министров продолжил адаптивный карантин до 31 августа.

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