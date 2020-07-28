Депутат "Слуги народу" Гетманцев підхопив коронавірус
Народний депутат із фракції "Слуга народу" Данило Гетманцев захворів на коронавірусну хворобу COVID-19.
Джерело: повідомлення Гетманцева у Facebook, депутатка "Слуги народу" Євгенія Кравчук у коментарі "Українській правді"
Пряма мова Гетманцева: "Друзі, вчора здав тест на COVID-19. Тест позитивний.
Звідки підчепив, не знаю.
Тим, хто зі мною контактував з минулого понеділка, прошу здати тест. Вибачте, що новини не дуже. Буду намагатися виправитися".
Деталі: Апарат Верховної Ради складає список контактних осіб і фіксує їхнє самопочуття.
Гетманцев у парламенті очолює комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
Нагадаємо:
- У Верховній Рада коронавірусну хворобу перенесли вже близько 15-ти народних депутатів.
- На початку карантину перехворіли: Сергій Шахов ("Довіра"), Віталій Борт (ОПЗЖ), Володимир Ватрас ("Слуга народу"), Руслан Горбенко ("Слуга народу"), Ігор Кисельов (ОПЗЖ), Олександр Лукашев (ОПЗЖ), Сергій Рудик (позафракційний), Ганна Скороход (позафракційна). Згодом, у травні, захворіли: Олег Мейдич ("Батьківщина"). Валерій Божик та Юрій Арістов ("Слуга народу").
- Голова Верховної Ради Дмитро Разумков у травні заявляв, що 10-15 народних депутатів перехворіли коронавірусною хворобою COVID-19.
- У червні народний депутат від фракції "Слуга народу" Максим Перебийніс захворів на коронавірус.
- У липні голова Верховної Ради Дмитро Разумков здав тест на COVID-19 після виявлення коронавірусу у журналіста Юрія Бутусова, з яким він спілкувався до того. "Експрес-тест показав, що все добре", а результат ПЛР-тесту спікер обіцяв оприлюднити.
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