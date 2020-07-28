Депутат "Слуги народа" Гетманцев подхватил коронавирус

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Данил Гетманцев заболел коронавирусной болезнью COVID-19.

Источник: сообщение Гетманцева в Facebook, депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный.

Откуда подцепил, не знаю.

Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться".

Детали: Аппарат Верховной Рады составляет список контактных лиц и фиксирует их самочувствие.

Гетманцев в парламенте возглавляет комитет финансовой, налоговой и таможенной политики..