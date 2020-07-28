Депутат "Слуги народа" Гетманцев подхватил коронавирус
Народный депутат из фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев заболел коронавирусной болезнью COVID-19.
Источник: сообщение Гетманцева в Facebook, депутат "Слуги народа" Евгения Кравчук в комментарии "Украинской правде"
Прямая речь: "Друзья, вчера сдал тест на COVID-19. Тест положительный.
Откуда подцепил, не знаю.
Тем, кто со мной контактировал с прошлого понедельника, прошу сдать тест. Извините, что новости не очень. Буду стараться исправиться".
Детали: Аппарат Верховной Рады составляет список контактных лиц и фиксирует их самочувствие.
Гетманцев в парламенте возглавляет комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.
Напомним:
- В Верховной Рада коронавирусную болезнь перенесли уже порядка 15-ти народных депутатов.
- В начале карантина переболели: Сергей Шахов ("Доверие"), Виталий Борт (ОПЗЖ), Владимир Ватрас ("Слуга народа"), Руслан Горбенко ("Слуга народа"), Игорь Киселев (ОПЗЖ), Александр Лукашев (ОПЗЖ), Сергей Рудык (внефракционный), Анна Скороход (внефракционный). Позже, в мае, заболели Олег Мейдич ("Батькивщина"). Валерий Божик и Юрий Аристов ("Слуга народа").
- Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в мае заявлял, что 10-15 народных депутатов переболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- В июне народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Перебийнис заболел коронавирусом.
- В июле глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сдал тест на COVID-19 после обнаружения коронавируса у журналиста Юрия Бутусова, с которым он общался ранее. "Экспресс-тест показал, что все хорошо", а результат ПЦР-теста спикер обещал обнародовать.
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