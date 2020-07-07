Новини 7 липня: підрив авто "Укрпошти", пожежі на Луганщині
Невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та вкрали 2,5 мільйона, на Луганщині спалахнула масштабна лісова пожежа — актуальні новини 7 липня.
Про авто "Укрпошти"
На Полтавщині невідомі підірвали автомобіль "Укрпошти" та викрали більше 2,5 мільйона гривень — внаслідок розбійного нападу двоє осіб, що перебували в авто, отримали тілесні ушкодження.
Про пожежі
В Луганській області поблизу Сєвєродонецька горять ліси на площі 85 гектарів, евакуюють кілька селищ.
У масштабних пожежах попередньо загинуло четверо та постраждали дев'ятеро людей.
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