Головні новини понеділка і ночі: продовження протестів білорусів, підготовка до другої хвилі COVID-19

У Білорусі тривають протести, в Україні готуються до 2000 випадків коронавірусу за добу – новини, які були актуальні 10 серпня.

Про протести

Президент Білорусі Олександр Лукашенко, згідно з даними Центрвиборчкому станом на 9:00 ранку 10 серпня, перемагає на виборах із результатом 80,23%.

Штаб Світлани Тихановської не визнає попередні підсумки виборів, які озвучила Центральна виборча комісія.

З 9 серпня у Білорусі затримали близько 3 тисяч осіб, які вийшли на протести.

10 серпня у Білорусі протести незгодних із перемогою чинного президента Олександра Лукашенка на виборах продовжились.

Зокрема, ОМОН у Мінську почав жорстоко розганяти протестувальників. Ті у відповідь закидали силовиків коктейлями Молотова.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що до мітингів невдоволених попередніми результатами виборів, на яких він переміг, причетні "ляльководи" з Чехії, Польщі, України та інших країн.

У МВС країни заявили, що в Мінську під час масових протестів загинув чоловік, який нібито збирався кинути в бік силовиків вибухівку.

Засновник Telegram Павло Дуров заявив про запровадження у месенджері інструментів проти цензури, щоб білоруси могли і надалі користуватись платформою.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сутички й затримання у Білорусі під час виборів президента закликом відмовитися від вуличного насильства та вести суспільний діалог.

Про підготовку до другої хвилі епідемії

Якщо в Україні щодоби фіксуватиметься понад 2 тис. випадків коронавірусної інфекції, то кількість смертей від неї збільшиться до 40-50 щодня.

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