Главные новости понедельника и ночи: продолжение протестов белорусов, подготовка ко второй волне COVID-19

В Беларуси продолжаются протесты, в Украине готовятся к 2000 случаев коронавируса в сутки – новости, которые были актуальны 10 августа.

О протестах

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа побеждает на выборах с результатом 80,23%.

Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия.

С 9 августа в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.

ОМОН в Минске начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.

В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог.

О второй волне коронавируса

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

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