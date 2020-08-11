Главные новости понедельника и ночи: продолжение протестов белорусов, подготовка ко второй волне COVID-19
В Беларуси продолжаются протесты, в Украине готовятся к 2000 случаев коронавируса в сутки – новости, которые были актуальны 10 августа.
О протестах
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа побеждает на выборах с результатом 80,23%.
Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия.
С 9 августа в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.
ОМОН в Минске начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран.
В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.
Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог.
О второй волне коронавируса
Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.
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