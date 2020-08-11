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Главные новости понедельника и ночи: продолжение протестов белорусов, подготовка ко второй волне COVID-19

Вторник, 11 августа 2020, 08:00

В Беларуси продолжаются протесты, в Украине готовятся к 2000 случаев коронавируса в сутки – новости, которые были актуальны 10 августа.

О протестах

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласно данным Центризбиркома по состоянию на 9:00 утра 10 августа побеждает на выборах с результатом 80,23%.

Штаб Светланы Тихановской не признает предварительные итоги выборов, которые озвучила Центральная избирательная комиссия.

С 9 августа в Беларуси задержали около 3 тысяч человек, которые вышли на протесты.

ОМОН в Минске начал жестоко разгонять протестующих. Те в ответ забросали силовиков коктейлями Молотова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что к митингам недовольных предварительными результатами выборов, на которых он победил, причастны "кукловоды" из Чехии, Польши, Украины и других стран. 

В МВД Беларуси заявили, что в Минске во время массовых протестов погиб мужчина, якобы собирался бросить в сторону силовиков взрывчатку.

Основатель Telegram Павел Дуров заявил о введении в мессенджере инструментов против цензуры, чтобы белорусы могли и в дальнейшем пользоваться платформой.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на столкновения и задержания в Беларуси во время выборов президента призывом отказаться от уличного насилия и вести общественный диалог. 

О второй волне коронавируса

Если в Украине будет фиксироваться ежесуточно более 2 тыс. случаев коронавирусной инфекции, то количество смертей от нее увеличится до 40-50 ежедневно.

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О других важных новостях

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что создание "свободных экономических зон" на Донбассе позволит оживить территорию с точки зрения бизнеса.

За минувшие сутки в столице зарегистрировали 66 новых случаев заболевания коронавирусом, что значительно меньше, чем в предыдущие несколько дней, когда регистрировали от 120 до 200 случаев.

Киевская власть пока не имеет оснований требовать от бизнеса получения каких-либо разрешений и согласований на запуск проката электросамокатов, поскольку прокат таких самокатов в Украине законодательно не запрещен. 

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который теперь представляет Украину в Трехсторонний контактной группе по Донбассу, поддерживает идею Витольда Фокина поехать на оккупированную территорию, а позицию Виктора Медведчука считает неприемлемой.

Иран не будет компенсировать авиакомпании "Международные авиалинии Украины" стоимость самолета, сбитого в январе в Тегеране, потому что он был застрахован европейскими фирмами.

Украинская правда


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