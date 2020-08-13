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Новини 13 серпня: протести у Білорусі, вибори мера Києва

Четвер, 13 серпня 2020, 22:21

У Білорусі п’яту добу тривають протести, вибори мера Києва: Притула і Верещук навіть не у трійці лідерів – опитування — актуальні новини 13 серпня.

Про Білорусь

Міністерство внутрішніх справ Білорусі повідомило про затримання 700 осіб в масових акціях в ніч з 12 на 13 серпня.

Вранці 13 серпня у столиці Білорусі продовжився мирний протест проти дій президента Олександра Лукашенка.

Президент України Володимир Зеленський закликав українців утриматися від поїздок до Білорусі, де 5 добу тривають протести.

Опівдні працівники білоруського автомобільного заводу БелАЗ вийшли до центральної прохідної, щоб зустрітися з керівництвом і вимагати чесних виборів — люди обурені тим, що автобуси їх виробництва міліція використовує для затримання протестувальників.

"Я хотів би звернутися до білоруської влади – зупиніться. Президенте Лукашенко, припиніть кровопролиття!" — перший президент України Леонід Кравчук звернувся до білоруського лідера у зв’язку з подіями в сусідній країні.

Європейський Союз, швидше за все, запровадить нові санкції щодо Білорусі в кінці цього місяця.

Про вибори мера столиці

Якби вибори мера Києва проходили найближчим часом, найбільшу підтримку виборців отримав би Віталій Кличко — за нього проголосував би 41% киян.

Далі йдуть Андрій Пальчевський і Олександр Попов — 9% і 8% відповідно.

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11 областей і Київ не підпадають під послаблення карантину.

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Україна випередила Китай за загальною кількістю хворих на COVID-19, зафіксованих за час пандемії, згідно з даними Worldometers.

В Україні за добу 12 серпня встановлено новий антирекорд із захворюваності на коронавірус: COVID-19 підтвердили у 1 592 осіб, крім того 22 хворих померли, 530 осіб одужали.



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