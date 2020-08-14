Звільнені у Білорусі українці заявили, що їх били під час затримання

Українці, яких звільнили у Білорусі, заявили, що під час затримання їх били, але "менше, ніж білорусів".

Джерело: правозахисниця Тетяна Равяко, яка зустрічалася з українцями, у коментарі білоруському кореспонденту "Радіо Свобода"

Деталі: Місце перебування українців та подальші плани не розголошують із міркувань безпеки.

Посольство України і надалі займатиметься звільненими українцями.

14 серпня стало відомо, що українці Євген Васильєв і Костянтин Рєуцький, яких раніше затримали у Білорусі, звільнені.

Також звільнена Оксана Альошина

Ведуться перемовини про звільнення ще одного українці – Романа Шишка, який перебуває у СІЗО Бреста.

Передісторія:

У Білорусі після виборів президента 9 серпня почалися акції протесту, які супроводжуються сутичками, насильством із боку силовиків, затриманнями і блокуванням інтернет-медіа. Робітники влаштовують страйки, жінки виносять квіти на вулиці на знак протесту проти дій влади.

Влада жорстко розганяла демонстрантів, застосовуючи кийки, водомети, гумові кулі і сльозогінний газ. За весь цей час затримано близько 7 тисяч людей, точна кількість постраждалих невідома.

У ніч на 14 серпня з ізоляторів тимчасового утримання в Білорусі масово випускали затриманих на мітингах людей, багатьох відразу забирали в лікарню.

Опозиційну кандидатку Світлану Тихановську представники влади вивезли до Литви 11 серпня і змусили закликати більше не виходити на майдани.

Після цього інший білоруський опозиціонер Валерій Цепкало заявив з України про створення Фронту національного порятунку Білорусі.

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