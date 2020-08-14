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Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании

Пятница, 14 августа 2020, 13:35
Освобожденные в Беларуси украинцы заявили, что их били при задержании
Иллюстративное фото

Украинцы, которых освободили в Беларуси, заявили, что при задержании их избивали, но "меньше, чем белорусов".

Источник: правозащитница Татьяна Равяко, которая встречалась с украинцами, в комментарии белорусскому корреспонденту "Радио Свобода"

Детали: Место нахождения украинцев и дальнейшие планы не разглашают из соображений безопасности.

Посольство Украины продолжает заниматься освобожденными украинцами.

14 августа стало известно, что украинцы Евгений Васильев и Константин Реуцкий, которых ранее задержали в Беларуси, освобождены.

Также освобождена Оксана Алешина.

Ведутся переговоры об освобождении еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в СИЗО Бреста.

Предыстория:

  • В Беларуси после выборов президента 9 августа начались акции протеста, которые сопровождаются столкновениями, насилием со стороны силовиков, задержаниями и блокировкой интернет-медиа. Рабочие устраивают забастовки, женщины выносят цветы на улицы в знак протеста против действий властей.
  • Власти жестко разгоняла демонстрантов, применяя дубинки, водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. За все это время задержано около 7 тысяч человек, точное количество пострадавших неизвестно.
  • В ночь на 14 августа из изоляторов временного содержания в Беларуси массово выпускали задержанных на митингах людей, многих сразу забирали в больницу.
  • Оппозиционную кандидатку Светлану Тихановскую представители власти вывезли в Литву 11 августа и заставили призвать больше не выходить на площади.
  • После этого другой белорусский оппозиционер Валерий Цепкало заявил из Украины о создании Фронта национального спасения Беларуси.

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Темы: Беларусь
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