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Головні новини неділі і ночі: мітинг у Білорусі, підпал авто "Схем"

Понеділок, 17 серпня 2020, 08:00
Головні новини неділі і ночі: мітинг у Білорусі, підпал авто Схем

У Білорусі відбувся найбільший мітинг, авто програми "Схеми" спалили вночі – новини, які були актуальні.

Про мітинг у Білорусі

Біля стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі.

Цього ж дня влада організувала мітинг на підтримку Лукашенка, на якому у десятки разів було менше людей. 

Мітинг 16 серпня у столиці Білорусі зібрав 100-200 тисяч людей і є, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що у разі повторних виборів Білорусь загине "як держава, як народ, як нація". 

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу в Мінську озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

Опозиційні білоруські ЗМІ повідомляють про затримання в різних районах Мінська людей, які розходяться з масштабного мітингу.

Про підпал авто 

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто "KIA Cerato" – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт перших осіб держави порушує ПДР.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі, а машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція. 

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Про інші важливі новини

За минулу добу, 15 серпня, в Україні зафіксували 1 637 випадків коронавірусу, хвороба забрала життя 24 людей.

Перший білоруський дипломат, посол Білорусі у Словаччині Ігор Лещеня, публічно виступив з підтримкою протестів у Білорусі через невизнання результатів президентських виборів та звинуватив владу у катуваннях.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, вдруге за вихідні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Нардеп Богдан Яременко оприлюднив заяву групи народних депутатів з фракції "Слуга народу", в якій вони називають вибори президента в Білорусі сфальшованими, і застерігають Олександра Лукашенка від жорстокого придушення протестів і звернення за допомогою до Росії, як свого часу діяв український президент-утікач Віктор Янукович.

Офіс президента України називає неправдою і свідомим нагнітанням звинувачення Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі, в тому, що Україна нібито наказує провести в країні повторні вибори.

Українська правда
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