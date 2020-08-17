Головні новини неділі і ночі: мітинг у Білорусі, підпал авто "Схем"

У Білорусі відбувся найбільший мітинг, авто програми "Схеми" спалили вночі – новини, які були актуальні.

Про мітинг у Білорусі

Біля стели "Мінськ - місто-герой" на проспекті Переможців у білоруській столиці зібралися десятки тисяч людей, які виступають проти Олександра Лукашенка, який виконує обов'язки президента Білорусі.

Цього ж дня влада організувала мітинг на підтримку Лукашенка, на якому у десятки разів було менше людей.

Мітинг 16 серпня у столиці Білорусі зібрав 100-200 тисяч людей і є, можливо, найбільшим в історії незалежної Білорусі.

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, заявив, що у разі повторних виборів Білорусь загине "як держава, як народ, як нація".

Соратниця кандидата в президенти Білорусі Світлани Тихановської, член Об'єднаного штабу опозиції Марія Колесникова на мітингу в Мінську озвучила вимоги протестувальників, головна з яких – відставка "колишнього президента" Олександра Лукашенка.

Опозиційні білоруські ЗМІ повідомляють про затримання в різних районах Мінська людей, які розходяться з масштабного мітингу.

Про підпал авто

Вночі 17 серпня авто програми "Схеми" підпалили біля будинку водія знімальної групи.

За словами журналіста, останній матеріал, який знімали за допомогою авто "KIA Cerato" – це "Королі доріг". Він стосувався того, як транспорт перших осіб держави порушує ПДР.

Головна редакторка "Схем" Наталія Седлецька додала, що подія трапилась о першій годині ночі, а машина відновленню не підлягає. Вона також повідомила, що на місці працює поліція.

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