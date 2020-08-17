Главные новости воскресенья и ночи: митинг в Беларуси, поджог авто "Схем"

В Беларуси состоялся крупнейший митинг, авто программы "Схемы" сожгли ночью – новости, которые были актуальны.

О митингах

У стелы "Минск — город-герой" на проспекте Победителей в белорусской столице собрались десятки тысяч человек, выступающие против Александра Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси.

В этот же день власти организовали митинг в поддержку Лукашенко, на котором в десятки раз было меньше людей.

Митинг 16 августа в столице Беларуси собрал 100-200 тысяч человек и является возможно самым большим в истории независимой Беларуси.

Александр Лукашенко, который исполняет обязанности президента Беларуси, заявил, что в случае повторных выборов Беларусь погибнет "как государство, как народ, как нация".

Соратница кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, член Объединенного штаба оппозиции Мария Колесникова на митинге в Минске озвучила требования протестующих, главное из которых – отставка "бывшего президента" Александра Лукашенко.

Оппозиционные белорусские СМИ сообщают о задержаниях в разных районах Минска людей, которые расходятся с масштабного митинга.

О поджоге авто

Ночью 17 августа автомобиль программы "Схемы" подожгли возле дома водителя съемочной группы.

По словам журналиста, последний материал, который снимали с помощью авто "KIA Cerato" – это "Короли дорог". Он касался того, как транспорт первых лиц государства нарушает ПДД.

Главный редактор "Схем" Наталья Седлецкая добавила, что событие произошло в час ночи, а машина восстановлению не подлежит. Она также сообщила, что на месте работает полиция.

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