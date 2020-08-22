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Головні новини п’ятниці і ночі: звільнення Холодницького, отруєння Навального

Субота, 22 серпня 2020, 08:00

Холодницький звільнився з САП, лікарі назвали можливий діагноз Навального, Лукашенко пообіцяв розібратися з білорусами "у найближчі дні"  — актуальні новини 21 серпня.

Про Холодницького

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький написав заяву про звільнення.

Про Навального

Співробітниця транспортної поліції оголосила лікарям омської лікарні, що знайшли речовину, якою отруїли Олексія Навального, і що вона небезпечна навіть для оточуючих.

Водночас заступник головного лікаря омської лікарні заявив, що медики поки не знайшли слідів отрути в організмі російського опозиціонера.

Головний лікар назвав діагнозом Навального порушення обміну речовин.

Дружина Олексія Навального Юлія звернулася до Володимира Путіна з вимогою дозволити перевезення опозиціонера на лікування до Німеччини.

Російського опозиціонера, засновника Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального відправили на лікування до Німеччини.

Про Білорусь

Виконуючий обов'язки президента Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "в найближчі дні вирішить" проблему мирних акцій протесту в Білорусі.

Також Лукашенко вважає, що протести в Білорусі готували Сполучені Штати Америки.

Світлана Тихановська записала нове звернення до народу і закликала людей продовжувати страйки.

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