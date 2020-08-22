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Главные новости пятницы и ночи: увольнение Холодницкого, отравление Навального  

Суббота, 22 августа 2020, 08:00

Холодницкий уволился из САП, врачи назвали возможный диагноз Навального, Лукашенко пообещал разобраться с белорусами "в ближайшие дни" — актуальные новости 21 августа.

О Холодницком

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

О Навальном

Сотрудница транспортной полиции объявила врачам омской больницы, что нашли вещество, которым отравили Алексея Навального, и что оно опасно даже для окружающих.

При этом заместитель главврача омской больницы заявил, что медики пока не нашли следов яда в организме российского оппозиционера.

Главный врач назвал диагнозом Навального нарушение обмена веществ.

Жена Алексея Навального Юлия обратилась к Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку оппозиционера на лечение в Германию.

Российского оппозиционера, основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального отправили на лечение в Германию.

О Беларуси

Исполняющий обязанности президента Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "в ближайшие дни решит" проблему мирных акций протеста в Беларуси.

Также он считает, что протесты в Беларуси готовили Соединенные Штаты Америки.

Светлана Тихановская записала новое обращение к народу и призвала людей продолжать забастовки.

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Украинская правда


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