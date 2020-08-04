На Донбасі зафіксували три обстріли з боку окупанта

Від початку 4 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано 3 обстріли з боку противника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: По одному "провокативному пострілу з гранатомету" ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське.

Українські військові не відповіли на них.

Дослівно: "Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, 134 невідомих вибухових предмети знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням командувача Об’єднаних сил тільки за добу 3 серпня було проведено розмінування площі майже три з половиною гектари".

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