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На Донбасі зафіксували три обстріли з боку окупанта

Вівторок, 4 серпня 2020, 19:17

Від початку 4 серпня на ділянках відповідальності українських підрозділів у районі проведення операції зафіксовано 3 обстріли з боку противника.

Джерело: штаб ООС

Деталі: По одному "провокативному пострілу з гранатомету" ворог здійснив біля населених пунктів Піски, Майорське та Луганське.

Українські військові не відповіли на них.

Дослівно: "Крім українських військовослужбовців у районі проведення операції належно виконують завдання й інші підрозділи Об’єднаних сил.

Зокрема, 134 невідомих вибухових предмети знайшли підрозділи ДСНС під час розмінування за заявками мешканців прифронтових населених пунктів Донбасу. Загалом за розпорядженням командувача Об’єднаних сил тільки за добу 3 серпня було проведено розмінування площі майже три з половиною гектари".

Передісторія:

  • З опівночі 27 липня на Донбасі почав діяти режим повного та всеосяжного припинення вогню, про який домовились на засіданні Тристоронньої контактної групи.
  • Проте, за словами головнокомандувача Об'єднаних сил генерал-лейтенанта Володимира Кравченка, менш ніж через годину бойовики порушили режим припинення вогню і обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі.
  • У зв’язку із введенням режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі заборонили проводити будь-які розвідувальні дії та використовувати літальні апарати. Про всі заборони після розмови двох президентів детально повідомили в Міноборони.

Українська правда
Теми: ДонбасООСвійна


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