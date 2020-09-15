Венедіктова каже, що в неї досі немає матеріалів щодо суддів ОАСК

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що антикорупційні органи досі не передали їй матеріали проваджень щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва.

Джерело: виступ Венедіктової у Верховній Раді

Пряма мова: "Ми з вами стаємо свідками скандалів, коли матеріали досудового слідства просто зливаються конкретним депутатам або в ЗМІ.

Ми всі пам’ятаємо супермедійний кейс НАБУ і САП за мотивами плівок ОАСК. Пройшло більше 3 місяців із моменту повідомлення про підозру. Як р’яно писалося тоді, що Венедіктова щось блокує, виник навіть запис у ЗМІ з розмовами прокурорів – і що далі?

Клопотання про відсторонення суддів було направлено мною у ВРП по рапорту прокурора САП, рапорт я сама запитала – матеріалів від НАБУ до сих пір у мене на столі немає. Коли ми говоримо про арешти, відправлення за грати людей із особливим статусом – а судді мають статус і суддівські гарантії – без матеріалів проваджень не можливо.

Я не дозволю бєспрєдєла в цій країні, тому що потім якимось чином це може торкнутися кожного".

Деталі: Під час виступу Венедіктова також заявила, що "продавлювати" її неможливо "з будь-яких поверхів", залякувати, "шантажувати думкою в ЗМІ або мітингом чи фаєр-шоу – не проходило ще".

За її словами, вона зараз виводить Офіс генпрокурора "з хайпового анабіозу" і переводить із Фейсбуку у реальну процесуальну роботу – і якщо будуть докази злочинів, допоможе відправити винних за ґрати.