Венедіктова каже, що в неї досі немає матеріалів щодо суддів ОАСК
Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова заявляє, що антикорупційні органи досі не передали їй матеріали проваджень щодо суддів Окружного адміністративного суду Києва.
Джерело: виступ Венедіктової у Верховній Раді
Пряма мова: "Ми з вами стаємо свідками скандалів, коли матеріали досудового слідства просто зливаються конкретним депутатам або в ЗМІ.
Ми всі пам’ятаємо супермедійний кейс НАБУ і САП за мотивами плівок ОАСК. Пройшло більше 3 місяців із моменту повідомлення про підозру. Як р’яно писалося тоді, що Венедіктова щось блокує, виник навіть запис у ЗМІ з розмовами прокурорів – і що далі?
Клопотання про відсторонення суддів було направлено мною у ВРП по рапорту прокурора САП, рапорт я сама запитала – матеріалів від НАБУ до сих пір у мене на столі немає. Коли ми говоримо про арешти, відправлення за грати людей із особливим статусом – а судді мають статус і суддівські гарантії – без матеріалів проваджень це неможливо.
Я не дозволю бєспрєдєла в цій країні, тому що потім якимось чином це може торкнутися кожного".
Деталі: Під час виступу Венедіктова також заявила, що "продавлювати" її неможливо "з будь-яких поверхів", залякувати, "шантажувати думкою в ЗМІ або мітингом чи фаєр-шоу – не проходило ще".
За її словами, вона зараз виводить Офіс генпрокурора "з хайпового анабіозу" і переводить із Фейсбуку у реальну процесуальну роботу – і якщо будуть докази злочинів, допоможе відправити винних за ґрати.
Цьому передувало: ЗМІ оприлюднили запис від 16 липня, на якому нібито керівник департаменту з нагляду за діяльністю Державного бюро розслідувань Олександр Панов погрожував "наслідками" прокурорам, які готувалися проводити слідчі дії щодо суддів ОАСК.
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Передісторія:
- 2 серпня 2019 року голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку, суддям ОАСК Ігорю Погрібніченку та Євгенію Аблову, а також судді Суворівського райсуду Одеси Івану Шепітку вручили підозри у втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та інших можливих злочинах.
- 17 липня 2020 року п'ятьом суддям ОАСК передали підозру у створенні злочинної організації; захопленні держвлади; зловживанні впливом; втручанні у діяльність державних діячів та створенні штучних перешкод у діяльності ВККС та її членів.
- 11 серпня керівник апарату Окружного адмінсуду Києва повернув Офісу генпрокурора невручені підозри суддям Павлу Вовку, Ігорю Погрібніченку, Олексію Огурцову, Ігорю Качуру, Володимиру Келеберді та Євгенію Аблову..
- 1 вересня 2020 року Вища рада правосуддя повернула генпрокурору Ірині Венедіктовій клопотання про відсторонення Вовка на підставі того, що прокуратура не довела, що вручила підозру Вовку належним чином. Також ВРП не підтримала відсторонення від правосуддя суддів ОАСК Келеберди, Аблова, Качура, Огурцова та Погрібніченка. Щодо суддів Погрібніченка, Огурцова та Келеберди повернула клопотання генпрокурору, а щодо Аблова та Качура відмовила на підставі незаконності доказів.
- НАБУ перед засіданнями Вищої ради правосуддя оприлюднило записи розмов на доказ того, що Вовк пов'язаний із трьома членами ВРП, тож ті не повинні розглядати відсторонення суддів ОАСК. НАБУ наполягає на цьому далі, називаючи надуманими підстави ВРП для відмови розглядати це питання.