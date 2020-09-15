Венедиктова говорит, что у нее до сих пор нет материалов по судей ОАСК

Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что антикоррупционные органы до сих пор не передали ей материалы производств в отношении судей Окружного административного суда Киева.

Источник: выступление Венедиктовой в Верховной Раде

Прямая речь: "Мы с вами становимся свидетелями скандалов, когда материалы досудебного следствия просто сливаются конкретным депутатам или в СМИ.

Мы все помним супермедийный кейс НАБУ и САП по мотивам пленок ОАСК. Прошло более 3 месяцев с момента уведомления о подозрении. Как рьяно писалось тогда, что Венедиктова что-то блокирует, возникла даже запись в СМИ с разговорами прокуроров – и что дальше?

Ходатайство об отстранении судей были направлены мной в ВСП по рапорту прокурора САП, рапорт я сама запросила – материалов от НАБУ до сих пор у меня на столе нет. Когда мы говорим об арестах, отправлении в тюрьму людей с особым статусом – а судьи имеют статус и судейские гарантии – без материалов производств это невозможно.

Я не позволю беспредела в этой стране, потому что потом каким-то образом это может коснуться каждого".

Детали: Во время выступления Венедиктова также заявила, что "продавливать" ее невозможно "с любых этажей", запугивать, "шантажировать мнением в СМИ или митингом или фаер-шоу – не проходило еще".

По ее словам, она сейчас выводит Офис генпрокурора "из хайпового анабиоза" в соцсетях к реальной работе.