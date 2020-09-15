Венедиктова говорит, что у нее до сих пор нет материалов по судей ОАСК
Генеральная прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что антикоррупционные органы до сих пор не передали ей материалы производств в отношении судей Окружного административного суда Киева.
Источник: выступление Венедиктовой в Верховной Раде
Прямая речь: "Мы с вами становимся свидетелями скандалов, когда материалы досудебного следствия просто сливаются конкретным депутатам или в СМИ.
Мы все помним супермедийный кейс НАБУ и САП по мотивам пленок ОАСК. Прошло более 3 месяцев с момента уведомления о подозрении. Как рьяно писалось тогда, что Венедиктова что-то блокирует, возникла даже запись в СМИ с разговорами прокуроров – и что дальше?
Ходатайство об отстранении судей были направлены мной в ВСП по рапорту прокурора САП, рапорт я сама запросила – материалов от НАБУ до сих пор у меня на столе нет. Когда мы говорим об арестах, отправлении в тюрьму людей с особым статусом – а судьи имеют статус и судейские гарантии – без материалов производств это невозможно.
Я не позволю беспредела в этой стране, потому что потом каким-то образом это может коснуться каждого".
Детали: Во время выступления Венедиктова также заявила, что "продавливать" ее невозможно "с любых этажей", запугивать, "шантажировать мнением в СМИ или митингом или фаер-шоу – не проходило еще".
По ее словам, она сейчас выводит Офис генпрокурора "из хайпового анабиоза" и переводит из Фейсбука в реальную процессуальную работу – и если будут доказательства преступлений, поможет отправить виновных за решетку.
Этому предшествовало: СМИ обнародовали запись от 16 июля, на которой якобы руководитель департамента по надзору за деятельностью Государственного бюро расследований Александр Панов угрожал "последствиями" прокурорам, готовившимся проводить следственные действия в отношении судей ОАСК.
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"Шеф, давай что-то учудим": НАБУ опубликовало записи "разговоров судей Окружного суда"
Предыстория:
- 2 августа 2019 года главе Окружного административного суда Киева Павлу Вовку, судьям ОАСК Игорю Погрибниченко и Евгению Аблову, а также судье Суворовского райсуда Одессы Ивану Шепитко вручили подозрения во вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей и других возможных преступлениях.
- 17 июля 2020 года пяти судьям ОАСК передали подозрение в создании преступной организации; захвате госвласти; злоупотреблении влиянием; вмешательстве в деятельность государственных деятелей и создании искусственных препятствий в деятельности ВККС и ее членов.
- 11 августа руководитель аппарата Окружного админсуда Киева вернул Офису генпрокурора неврученные подозрения судьям Павлу Вовку, Игорю Погрибниченко, Алексею Огурцову, Игорю Качуру, Владимиру Келеберде и Евгению Аблову.
- 1 сентября 2020 года Высший совет правосудия вернул генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство об отстранении Вовка на основании того, что прокуратура не доказала, что вручила подозрение Вовку должным образом. Также ВСП не поддержал отстранение от правосудия судей ОАСК Келеберды, Аблова, Качура, Огурцова и Погрибниченко. По судьям Погрибниченко, Огурцову и Келеберде вернул ходатайство генпрокурору, а по Аблову и Качуре отказал на основании незаконности доказательств.
- НАБУ перед заседаниями Высшего совета правосудия обнародовало записи разговоров в доказательство того, что Вовк связан с тремя членами ВСП, поэтому те не должны рассматривать отстранение судей ОАСК. НАБУ настаивает на этом дальше, называя надуманными основания ВСП для отказа рассматривать этот вопрос.